Informare de vreme rea pentru toata tara si cod galben de ninsori. Progonza speciala pentru Bucuresti

Foto: Administratia Nationala de Meteorologie

Cum va fi vremea in Capitala

Astfel, informarea meteorologica intra in vigoare luni, la ora 22:00, si expira joi, la ora 10:00.In acest interval vremea va deveni deosebit de rece pentru aceasta perioada din an, pe parcursul zilelor de 31 martie si 1 aprilie cu precadere in sudul tarii, unde vantul va sufla in general moderat si va amplifica senzatia de frig.In timpul noptilor si al diminetilor se vor inregistra temperaturi minime preponderent negative, local sub -5 grade si se va produce bruma, la inceput in jumatatea de nord, apoi si in cea sudica.Din noaptea de luni spre marti pana in dimineata de miercuri, aria precipitatiilor predominant sub forma de ninsoare va cuprinde cea mai mare parte a zonei montane si a celei submontane, centrul si sud-vestul tarii, unde se va depune strat de zapada.In partea de sud-sud-est a teritoriului vor fi precipitatii sub forma de ploaie, lapovita si trecator ninsoare.Vantul va prezenta local si temporar intensificari in toate regiunile, cu viteze mai mari, in general de 60...70 km/h in zona montana inalta si cu rafale de 50...60 km/h in Muntenia, sudul Banatului si pe litoral.In intervalul mentionat, in Carpatii Meridionali si de Curbura, in sudul Transilvaniei, nord-vestul Munteniei, apoi si in vestul si nordul Olteniei si sudul Banatului temporar vor fi ninsori in general moderate cantitativ si se va depune strat de zapada local consistent.In zona montana inalta, vantul va avea intensificari, cu viteze in general de 65...75 km/h, iar ninsoarea va fi viscolita, in special pe parcursul noptii de luni spre marti (30/31 martie).Luni spre marti, valorile termice vor scadea accentuat, astfel ca vremea va deveni deosebit de rece pentru aceasta perioada din an. Vantul va sufla in general moderat, cu viteze de pana la 40...45 km/h, amplificand senzatia de rece, mai ales in cursul zilei de marti, 31 martie. Trecator vor fi posibile precipitatii slabe, mixte, arata prognoza speciala pentru Bucuresti remisade ANM.Marti dimineata, minima termica va fi de 3...4 grade, iar pe parcursul zilei temperatura aerului nu va depasi valoarea de 5 grade. Temperatura din noaptea de marti spre miercuri se va situa in jurul a 0 grade.Marti si miercuri, vremea va fi deosebit de rece pentru inceputul lunii aprilie, mai ales noaptea si dimineata. Temperatura maxima va fi de 7...9 grade, iar cea minima de joi dimineta de -2...0 grade, mai scazuta in zona preoraseneasca si se va produce bruma. Cerul va fi temporar noros, probabilitatea pentru precipitatii va fi redusa, iar vantul va fi in general moderat ziua, cu viteze de pana la 35...40 km, apoi va sufla slab.A.G.