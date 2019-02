Averizare meteo: Cod galben de ceata in noua judete si vant puternic. Ceata densa si pe Autostrada Soarelui

Ziare.

com

: Miercurea Ciuc, Toplita, Gheorgheni, Ditrau, Sandominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsangeorgiu, Sarmas, Frumoasa, Lazarea, Sansimion, Carta, Siculeni, Mihaileni, Tomesti, Galautas, Ciceu, Sanmartin, Sancraieni, Danesti, Subcetate, Madaras, Tusnad, Santimbru, Voslabeni, Cozmeni, Leliceni, Pauleni-Ciuc, Racu;: zona joasa;zona joasa;zona joasa; Jzona joasa;In zona joasa a judetului Neamt, este posibila depunerea ce chiciura.Politistii rutieri anunta ca vizibilitatea este redusa sub 50 de metri pe mai multe drumuri din 9 judete, din cauza cetii si recomanda atentie maxima.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta ca la aceasta ora se circula ingreunat, in conditii de ceata densa, care a redus vizibilitatea in trafic , izolat sub 50 de metri, pe mai drumuri din judete precum Bacau, Botosani, Buzau, Braila, Constanta, Iasi, Ialomita, Harghita si Vrancea.Pentru a circula in siguranta si pentru a evita accidentele, politistii rutieri recomanda soferilor sa circule cu atentie, sa adapteze viteza la conditiile meteo si sa pastreze in mers o distanta suficient de mare fata de masina din fata.Traficul rutier se desfasoara in conditii de ceata densa si pe Autostrada Soarelui, unde vizibilitatea este redusa sub 100 de metri, anunta Infotrafic.Politistii recomanda soferilor care se deplaseaza pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta sa conduca prudent, sa mareasca distanta de siguranta fata de vehiculele din fata si sa nu faca manevre periculoase. Conditiile de ceata densa se manifesta mai ales intre Fetesti si Constanta.Vizibilitatea este redusa sub 100 de metri.De asemenea, Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare de vant puternic pentru localitati din judetele Arad si Bihor. Pana la ora 11.00, se vor semnala intensificari ale vantului cu viteze care vor ajunge la rafala la 55 - 65 de kilometri la ora, iar in zona de munte 75-85 de kilometri la ora.