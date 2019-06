Nou cod galben de ploi, vijelii si grindina pentru aproape toata tara

Foto: ANM

Astfel, informarea meteorologica este valabila incepand de luni, ora 10:00, pana marti, ora 23:00.Fenomenele vizate sunt manifestari de instabilitate atmosferica temporar accentuata si cantitati de apa insemnate."Instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata in cea mai mare parte a tarii. Vor fi perioade in care se vor semnala. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 15...25 l/mp, iar pe arii restranse 35...40 l/mp. Fenomenele vor fi mai frecvente in timpul dupa-amiezelor si serilor", potrivit meteorologilor.ANM a emis si o atentionare cod galben de manifestari de instabilitate atmosferica. Aceasta este valabila luni in intervalul 12:00 - 23:00."In sudul, estul si local in centrul tarii si la munte vor fi intervale cu manifestari de instabilitate atmosferica. Astfel, se vor semnala. Cantitatile de apa vor depasi local 20...25 l/mp, iar izolat 40...50 l/mp", conform ANM.Iata zonele afectate: