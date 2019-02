Vantul puternic face ravagii in Capitala (Foto)

Ziare.

ISU Bucuresti Ilfov a anuntat ca in intervalul orar 16:00-20:30, au fost gestionate 50 de interventii ca urmare a fenomenelor meteo din Bucuresti si Ilfov - 44 in Bucuresti si sase in Ilfov.Din cauza vantului puternic, 10 masini au fost avariate, 19 table si sapte panouri publicitare s-au desprins, opt cabluri s-au rupt, patru stalpi si 12 copaci au cazut.De asemenea, carosabilul a fost blocat in mai multe zone din Bucuresti - pe Bd. Ion Mihalache, unde un pom a cazut pe carosabil si pe sinele de tramvai, pe Bd. Marasti, unde un pom a cazut pe carosabil si pe sinele de tramvai, pe Aleea Obcina Mica, unde un pom a cazut pe patru masini si pe Bd. 1 Decembrie 1918, unde s-a intervenit pentru degajarea mai multor table desprinse.Potrivit STB, circulatia tramvaielor liniei 41 pe Soseaua Crangasi a fost blocata circa 70 de minute, fiind reluata in jurul orei 20:15.De asemenea, pe Soseaua Progresului, in statia Spatarul Preda, sens Piata Danny Huwe, tramvaiele liniilor 10, 11, 25 si 47 au stat blocate 20 minute, in intervalul orar 20:10 - 20:30, din cauza unui cablu cazut pe retea.Pe Bulevardul Basarabia, dupa statia Piata Hurmuzachi, sens Piata Sf. Vineri, tramvaiele liniilor 40 si 56 sunt inca blocate, din cauza unui copac inclinat spre carosabil.