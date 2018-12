Vremea rea inchide scolile. Iata in ce judete vor ramane elevii acasa luni

Ziare.

Primele care au anuntat ca elevii nu se vor duce la scoala nici luni, pe 17 decembrie si nici marti, pe 18 decembrie, au fost autoritatile din Timis.Judetul este puternic afectat de ninsorile abundente cazute de la inceput de weekend. Zeci de mii de oameni din zeci de localitati au ramas fara curent electric. Ba, pana si spitalul din orasul Faget era alimentat, momentan, doar cu un generator, in conditiile in care liniile de inalta tensiune care il alimentau au fost afectate grav.La Arad - judet in care mii de oameni sunt acum in bezna -, vor ramane inchis, luni si marti, scolile din: Archis, Bata, Beliu, Birchis, Barsa, Barzava, Brazii, Buteni, Cermei, Chisindia, Conop, Craiva, Dieci, Ususau, Gurahont, Halmagiu, Halmagel, Hasmas, Moneasa, Misca, Paulis, Pecica, Petris, Plescuta, Savarsin, Seleus, Sagu, Sepreus, Sicula, Silindia, Siria, Sistarovat, Taut, Tarnova, Varadia de Mures, Varfurile, Vinga, Zabrani si Zarand.In scurt timp si autoritatile din Gorj au anuntat ca luni, pe 17 decembrie, elevii vor ramane acasa, in speranta ca pana marti autoritatile vor reusi sa rezolve problemele cauzate de ninsorile abundente.Cursurile scolare vor fi suspendate, luni, si in unitatile de invatamant din intregul judet Mehedinti."Am fost instiintati ca, luni, nu se vor face cursuri in scolile din judetul Mehedinti, din cauza vremii nefavorabile, iar materia se va recupera dupa cum se va stabili, fie la nivel de inspectorat scolar, fie la nivelul unitatilor de invatamant", a declarat Daniela Pirvan, purtatorul de cuvant al ISJ Mehedinti pentru Mediafax.Si la Hunedoara s-a decis suspendarea cursurilor in prima zi a saptamanii, dar numai in doua localitati.