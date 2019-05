Vremea rea nu are de gand sa ne lase: ANM a emis un nou cod galben de furtuni

Foto: Administratia Nationala de Meteorologie

Ziare.

com

Acesta intra in vigoare miercuri, la ora 14:00, si expira la ora 22:00, interval in care se vor semnala averse torentiale, frecvente descarcari electrice, grindina si vijelii.Cantitatile de apa vor depasi 25 l/mp si izolat 40...50 l/mp. Codul vizeaza judeteleDe asemenea, ramane in vigoare informarea meteorologica de vremea rea pentru toata tara pana vineri la ora 10:00. A.G.