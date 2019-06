Vremea rea tine pana luni. Noi coduri galbene de furtuni si vijelii

Foto: Administratia Nationala de Meteorologie

Foto: Administratia Nationala de Meteorologie

Cum va fi vremea in Capitala

Ziare.

com

. In intervalul mentionat in Banat, Crisana, Transilvania, Maramures, in nordul Olteniei, local in Moldova si Transilvania, precum si in zonele de munte, vor fi averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii si grindina.Cantitatile de apa vor depasi local 20...25 l/mp si pe arii restranse 35...50 l/mp.. Acesta vizeaza judetele Timis, Arad si Bihor, unde vor fi averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, vijelii si conditii de grindina. Cantitatile de apa vor mai depasi local 20...25 l/mp si izolat 40 l/mp.Instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata in cea mai mare parte a tarii. Vor fi perioade in care se vor semnalaaverse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii si caderi de grindina.In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 15...25 l/mp, iar pe arii restranse 35...40 l/mp. Fenomenele vor fi mai frecvente in timpul dupa-amiezelor.Joi cerul va fi variabil in Capitala, cu unele innorari dupa-amiaza si seara, cand vor fi conditii pentru ploi de scurta durata, descarcari electrice si intensificari ale vantului. Temperatura maxima va fi de 27...28 de grade, iar cea minima de 15...16 grade.Vineri, vremea va fi calda. Cerul va fi variabil, cu innorari temporar accentuate, indeosebi spre seara si la inceputul noptii, cand probabilitatea pentru averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului va fi in crestere. Temperatura maxima se va situa in jurul a 29 de grade, iar cea minima va fi de 16...17 grade.Sambata, vremea va fi calda dar si in general instabila. Mai ales dupa-amiaza si seara vor fi intervale cu averse ce pot avea si caracter torential, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului. Temperatura maxima se va situa in jurul a 30 de grade, iar cea minima va fi de 17...18 grade.Duminica, vremea se va mentine calda si in general instabila. Vor fi intervale cu averse ce pot avea si caracter torential, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului. Temperatura maxima va fi de 28...29 de grade, iar cea minima se va situa in jurul valorii de 18 gradeA.G.