Vremea se strica si mai mult, de duminica: Cod galben de ploi, vant si ninsori, inclusiv in Bucuresti

Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, vizate sunt judete din Muntenia, Oltenia, Moldova, Dobrogea si din estul si sudul Transilvaniei.Pentru inceput, de duminica seara, de la ora 22:00, pana luni dimineata, la ora 10:00, in Oltenia, vestul, centrul si nordul Munteniei, se vor semnala ninsori, apoi lapovita si ploaie:De asemenea, de duminica seara, de la ora 22:00, pana luni seara, la ora 22:00, in Carpatii Meridionali si Orientali, Muntii Banatului, Moldova, estul si sudul Transilvaniei se vor semnala ninsori in general moderate si se va depune un strat de zapada:In cele din urma, de luni dimineata, ora 03:00, pana luni seara, ora 18:00, se vor semnala intensificari ale vantului si predominant ploi insemnate cantitativ in Dobrogea, estul si nord-estul Munteniei:In plus mai transmite ANM, "local si temporar, ninsori cu depunere de strat de zapada vor fi si in Transilvania".