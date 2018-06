12 state occidentale trag un semnal de alarma referitor la Codurile Penale

Ziare.

Belgia, Canada, Danemarca, Elvetia, Finlanda, Franta, Germania, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Suedia si Statele Unite ale Americii sunt tarile care au transmis o declaratie comuna autoritatilor romane.Potrivit unui comunicat al ambasadei SUA remis miercuri, tarile fac apel "la toate partile implicate in modificarea Codului Penal si a Codului de Procedura Penala sa evite schimbarile care ar slabi statul de drept sau capacitatea Romaniei de a lupta impotriva infractionalitatii si coruptiei"."Romania a demonstrat un progres considerabil in combaterea coruptiei si construirea unui stat de drept eficient. Ii incurajam pe romani sa continue pe aceasta cale", se arata in comunicatul citat.De asemenea, partenerii UE evoca concluziile Consiliului European privind MCV, din decembrie 2017, care solicitau Romaniei sa isi concentreze eforturile asupra consolidarii progreselor obtinute, sa evite orice pasi inapoi si sa apere independenta judecatorilor si procurorilor.", se mai arata in comunicat.In acest context amintim ca, joi dimineata, Comisia parlamentara speciala condusa de Florin Iordache a inceput dezbaterile privind modificarea Codului Penal, unul dintre cele mai importante articole ce urmeaza a fi modificate fiind cel referitor la abuzul in serviciu.Iata aici mai multe detalii: Comisia Iordache incepe modificarea Codului Penal: Ministerul Justitiei a propus ca prag pentru abuzul in serviciu salariul minim pe economie Tot astazi, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu are o intalnire, la Bruxelles, cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans Pe agenda discutiilor dintre cei doi sunt inscrise subiecte precum justitia, respectarea statului de drept si Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV).Tot joi, presedintele Klaus Iohannis a sesizat Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) pe Legea 304/2004, privind organizarea judiciara, aceasta fiind una dintre cele trei Legi ale Justitiei.Iata aici despre ce este vorba: Iohannis sesizeaza CCR pe una din Legile Justitiei, dupa ce Parlamentul i-a dat-o la promulgat de doua ori in aceeasi forma Referitor la situatia Codurilor Penale, amintim ca pe 18 iunie Parlamentul a adoptat modificarile la Codul de Procedura Penala, dupa un simulacru de dezbatere de o ora.In plus, Biroul Permanent al Camerei a decis, miercuri, convocarea unei sesiuni extraordinare a Camerei Deputatilor , in perioada 2-19 iulie, ce va fi dedicata modificarilor la Codul Penal. Si Codul Administrativ, un proiect cu numeroase prevederi controversate, ar putea fi adoptat in sesiunea extraordinara.