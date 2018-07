APADOR-CH: Prin modificarile aduse Codului penal, abuzul in serviciu devine aproape imposibil de dovedit

Ziare.

APADOR-CH explica, intr-un comunicat de presa transmis luni, ca in sistemul actual al Codului penal, infractiunea de abuz in serviciu nu este o infractiune de coruptie (prin ea nu se pedepseste lipsa de integritate), ci este o infractiune "de serviciu" adica una prin care se protejeaza functionarea normala a institutiilor si autoritatilor publice, respectiv exercitarea in bune conditii a unei functii publice, astfel incat nici avutul public sau privat si nici drepturile sau interesele persoanelor sa nu fie prejudiciate/vatamate."Prin modificarile adoptate luni de Comisia Iordache, a fost introdusa, la propunerea Ministerului Justitiei, o conditie suplimentara pentru existenta infractiunii de abuz in serviciu, si anume conditia ca abuzul/incalcarea legii sa aiba ca scop obtinerea unui folos material necuvenit doar pentru autorul abuzului sau pentru cineva din familia sa.Deci, daca s-a urmarit un folos material necuvenit, dar nu pentru autor sau familia sa, ci pentru o alta persoana (prieten, cunoscut etc.) fapta nu constituie infractiune. Deci, folosul material necuvenit este "penal" doar in familie, nu si pentru prieteni. Ceea ce, in practica, va duce la obtinerea de foloase materiale necuvenite pentru prieteni sau cunoscuti, fara ca fapta sa constituie infractiune, ceea ce reprezinta nu o "portita", ci un adevarat defileu deschis pentru eludarea infractiunii de abuz in serviciu, in noua varianta", explica organizatia.Asociatia Pentru Apararea Drepturilor Omului spune ca prin aceasta modificare, care introduce conditia suplimentara a scopului de a obtine un folos material necuvenit, se ajunge la dezincriminarea partiala a infractiunii de abuz in serviciu, deoarece daca incalcarea legii in exercitarea functiei publice nu s-a facut in scopul (destul de greu de dovedit in practica) obtinerii folosului material necuvenit, fapta nu mai constituie infractiunea de abuz in serviciu, chiar daca s-a produs un prejudiciu material sau daca au fost vatamate drepturile sau interesele legitime ale persoanelor."Dezincriminarea partiala are efect cu privire la toate cauzele care au ca obiect infractiunea de abuz in serviciu. Potrivit art. 4 din Codul penal, in cazul dezincriminarii, executarea pedepselor pronuntate si toate consecintele penale ale hotararilor judecatoresti privitoare la aceste fapte pronuntate conform vechii reglementari inceteaza prin intrarea in vigoare a noii reglementari.Cu alte cuvinte, problema pragului valoric al prejudiciului material pentru existenta infractiunii de abuz in serviciu a trecut intr-un plan secundar, deoarece principalul impediment legat de existenta abuzului in serviciu nu mai este pragul valoric (extrem de scazut, circa 1900 lei, in varianta adoptata de comisie), ci conditia suplimentara introdusa, care se refera la dovedirea faptului ca incalcarea legii in exercitarea functiei publice s-a facut in scopul obtinerii unui folos material necuvenit doar pentru autor sau pentru familia sa.Prin introducerea acestei conditii suplimentare, abuzul in serviciu a fost transformat in infractiune de coruptie (pentru ca folosirea functiei in mod abuziv a fost conditionata de scopul de a obtine un folos material necuvenit) . Aceasta transformare incalca sistematizarea normelor din Codul penal, conform careia infractiunile de serviciu sunt reglementate separat de infractiune de coruptie. Or, in Codul penal, infractiunea de abuz in serviciu se afla in capitolul denumit "Infractiuni de serviciu", iar nu in capitolul denumit "Infractiuni de coruptie", mai spune APADOR-CH.Organizatia arata ca, dincolo de aceasta inadvertenta de natura tehnica, infractiunea de abuz in serviciu, in noua varianta adoptata in comisia parlamentara comuna, va deveni aproape imposibil de dovedit, in practica si, astfel, se va trece dintr-o extrema in alta - de la o "utilizare" cu destule excese a infractiunii de abuz in serviciu se va ajunge la scoaterea din uz a acesteia.Comisia speciala pentru modificarea legilor justitiei a adoptat luni, cu 15 voturi "pentru" si 7 voturi "impotriva", raportul la proiectul de lege privind modificarea Codului penal, urmand ca marti sa intre la votul din plenul Senatului.Comisia a adoptat luni modificarea articolului 297 din Codul penal cu privire la infractiunea de abuz in serviciu, astfel ca infractiunea nu se pedepseste daca prejudiciul este pana in salariul minim brut pe economie - 1.900 de lei. In plus, se considera abuz in serviciu daca scopul este de a obtine foloase materiale necuvenite pentru sine, sot sau rude pana la gradul II.In timpul dezbaterilor, deputatul PSD Oana Florea a propus abrogarea infratiunii de abuz in serviciu. De asemenea, comisia speciala a eliminat din sfera infractiunii de abuz in serviciu elaborarea, emiterea sau aprobarea actelor normative de catre Parlament si Guvern, iar articolul 298 din Codul penal privind neglijenta in serviciu a fost abrogat.Totodata, comisia a decis modificarea definitiei din Codul penal a grupului infractional organizat, in sensul ca nu constituie grup infractional organizat grupul format ocazional in scopul comiterii imediate a uneia sau mai multor infractiuni si fara a avea o continuitate.