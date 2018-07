Camera de Comert: Modificarile Codului Penal sunt extrem de toxice pentru sanatatea mediului de afaceri

Ziare.

"Abuzurile unor reprezentanti ai statului sunt nu doar certe, ci si foarte frecvente, fiind confirmate de decizii ale instantelor romanesti.si afecteaza mediul concurential national.Antreprenorii romani din toata tara s-au lovit in multe situatii, intre altele, de intarzierea nejustificata a unor avize solicitate de lege sau de fraudarea procedurilor la licitatiile publice", se arata intr-un comunicat postat pe site-ul Camerei de Comert Oamenii de afaceri precizeaza ca au cerut, in repetate randuri, de-a lungul anilor, masuri pentru reducerea arbitrariului din deciziile institutiilor publice de la nivel local si central.De aceea, spun ei, o justitie eficienta, avand la depozitie un Cod Penal modern reprezinta o asteptare importanta a companiilor si a antreprenorilor romani."In opinia sistemului cameral, Romania are nevoie de o legislatie penala care sa respecte standardele europene, iar o modificare a legilor penale in pripa nu face decat sa slabeasca credibilitatea tarii in fata partenerilor europeni.Consideram ca Romania trebuie sa dea un semnal puternic ca reuseste sa se ancoreze in principiile democratice europene, iar, pentru asta, coalitia majoritara ar trebui sa astepte avizul Comisiei de la Venetia, pe care Romania l-a solicitat.", mai precizeaza Camera de Comert.Potrivit oamenilor de afaceri, aplicarea nediscriminatorie si cu fermitate a legii, inclusiv prin posibilitatea de a pedepsi abuzurile, reprezinta un element care va duce la cresterea investitiilor in crearea de locuri de munca."Camera de Comert si Industrie a Romaniei solicita public partilor interesate sa faca tot ce e posibil pentru anularea acestor modificari nocive care vor duce la abuzuri pe scara larga impotriva companiilor si a antreprenorilor din Romania", se mai arata in comunicat. Camera Deputatilor, decizionala, a votat, saptamana trecuta, modificarile Codului Penal . Au fost 167 de voturi pentru, 97 impotriva, 19 abtineri si un deputat nu a votat.Opozitia si Inalta Curte de Casatie si Justitiei au contestat modificarile la Cuurtea Constitutionala, iar CCR va dezbate sesizarile abia pe 17 septembrie , ceea ce inseamna ca cel putin pana atunci noul act normativ nu va fi promulgat de presedintele Klaus Iohannis.