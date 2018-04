CCR declara neconstitutional un articol din Codul Penal, pentru ca incalca dreptul la un proces echitabil

Ziare.

Articolul 155, alin 1, vizat de sesizarea la CCR prevede: "Cursul termenului prescriptiei raspunderii penale se intrerupe prin indeplinirea oricarui act de procedura in cauza."In urma deliberarilor, Curtea Constitutionala, cu majoritate de voturi, a admis exceptia de neconstitutionalitate si a constatat ca solutia legislativa care prevede intreruperea cursului termenului prescriptiei raspunderii penale prin indeplinirea "oricarui act de procedura in cauza", este neconstitutionala.In motivarea solutiei de admitere, Curtea a constatat ca dispozitiile art.155 alin. (1) incalca prevederile constitutionale referitoare la dreptul la un proces echitabil."Pentru pronuntarea acestei solutii, Curtea a retinut, de principiu, ca intreruperea cursului termenului de prescriptie a raspunderii penale devine eficienta, producandu-si efectele, intr-o maniera completa, doar in conditiile existentei unor parghii legale de incunostintare a persoanei in cauza cu privire la debutul unui nou termen de prescriptie.In acest sens, Curtea a retinut ca se impune a fi garantat caracterul previzibil al efectelor dispozitiilor art.155 alin. (1) din Codul penal asupra persoanei care a savarsit o fapta prevazuta de legea penala, inclusiv prin asigurarea posibilitatii acesteia de a cunoaste aspectul intervenirii intreruperii cursului prescriptiei raspunderii penale si al inceperii cursului unui nou termen de prescriptie", se arata in motivarea CCR.Totodata, se arata ca a accepta solutia contrara inseamna a crea, cu ocazia efectuarii unor acte procedurale care nu sunt comunicate suspectului, o stare de incertitudine perpetua, data de imposibilitatea unei aprecieri rezonabile a intervalului de timp in care poate fi trasa la raspundere penala pentru faptele comise, incertitudine ce poate dura pana la implinirea termenului prescriptiei speciale.