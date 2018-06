Cei care au lipsit la votul pentru Codul Penal

Costel Alexe este deputat PNL si co-presedinte TNL

Victima va trebui sa stea fata in fata cu violatorul, cei filmati facand crime scapa pentru ca nu mai poti folosi probele, coruptii condamnati isi pot revizui sentintele si multe, multe altele. Opozitia PNL-USR-PMP a votat aproape in unanimitate (cu o exceptie de la PMP) impotriva.Presa a remarcat si ca au fost unii parlamentari din Opozitie care au lipsit. Oricum ar fi fost mult prea putini pentru a opri, subliniez cuvantul, MIZERIA. PSD-ALDE-UDMR au vreo 100 de deputati in plus.Adevarata absenta de la votul pentru Legile Justitiei a fost in alta zi si a fost mult mai importanta. In ziua alegerilor parlamentare din 2016.Cu ce sa oprim noi, cei din Opozitie, PSD-ul si copilul sau de casa, ALDE, daca nu avem suficiente voturi?61% dintre cetatenii romani cu drept de vot nu s-au prezentat sa puna stampila. Acest aspect a dat un avantaj PSD, care are mai multi primari care aduc oamenii la vot (pe unii amenintandu-i cu taierea ajutorului social sau cu alte lucruri), are televiziuni de propaganda multe si puternice, are consilieri israelieni specializati in operatiuni militare care stiu cum se manipuleaza un popor intreg.Unii nu au putut merge la vot, mai ales in Diaspora, dar chiar eliminand toate variabilele, milioane de cetateni romani au ales sa absenteze si sa lase puterea pe mana PSD.Am auzit toate motivatiile:"Toti sunt la fel". Hai sa ne uitam acum la ce s-a votat si cum s-au comportat toate partidele! Toti sunt la fel? Cine a votat legi care protejeaza hotii, criminalii, violatorii? PSD-ALDE ori partidele din Opozitie, adica PNL si celelalte?Cine a votat pensii speciale pentru politisti care ies la pensie la 42 de ani cu 70 de milioane salariu?Cine fura banii din Pilonul 2 de pensii? PSD-ALDE sau Opozitia?Uitati-va putin si la ministrii PSD! Ati vazut vreodata la PNL un ministru care sa nu stie sa se exprime in limba romana asa cum e Danut Andrusca, ministrul Economiei din partea PSD?Mi-e rusine ca acest om reprezinta Romania. Rusine si mai mare imi e ca doamna premier Dancila, cu gafele sale, reprezinta Romania."Nu se schimba nimic!" Uite ca se schimba! Se schimba in rau. O sa tremuri de frica atunci cand copilul tau va risca sa fie victima unui violator care stie ca nu mai are atat de multe de pierdut gratie legilor PSD si ALDE."PNL sau altii....acum 100 de ani". Hai sa traim in prezent putin. PNL-ul nu mai e nici cel din perioada lui Radu Campeanu, nici a lui Mircea Ionescu-Quintus, nici a lui Crin Antonescu. Si nu e nici PDL-ul lui Basescu cu care il tot asociaza propaganda.PNL este condus de Ludovic Orban si e un partid care si-a asumat multe schimbari dureroase, dar corecte, inclusiv renuntarea la oameni care aduceau voturi, dar aveau probleme cu Justitia si nu numai.E un partid care, cu toate defectele sale, nu e PSD. E valabil si pentru celelalte partide din Opozitie.Dar romanii au ales, in majoritate, sa absenteze de la urne. PSD, partidul-federatie care nu are concurent in zona sa de populism, a avut de castigat.Acum stim cine sunt oamenii care au lipsit de la votul pentru Codul Penal. Alegatorii.Am un sfat pentru ei: Certati-ne, criticati-ne, dar deschideti bine ochii pentru a vedea ce se intampla daca nu votezi! Se intampla ce vedeti si voi ca se intampla.