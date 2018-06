Comisia Iordache a decis micsorarea unor termene de prescriptie a raspunderii penale

a) 15 ani, cand legea prevede pentru infractiunea savarsita pedeapsa detentiunii pe viata sau pedeapsa inchisorii mai mare de 20 de ani;

a) 15 ani, cand legea prevede pentru infractiunea savarsita pedeapsa detentiunii pe viata sau pedeapsa inchisorii mai mare de 20 de ani;

b) 10 ani, cand legea prevede pentru infractiunea savarsita pedeapsa inchisorii mai mare de 10 ani, dar care nu depaseste 20 de ani;

c) 8 ani, cand legea prevede pentru infractiunea savarsita pedeapsa inchisorii mai mare de 5 ani, dar care nu depaseste 10 ani;

d) 5 ani, cand legea prevede pentru infractiunea savarsita pedeapsa inchisorii mai mare de un an, dar care nu depaseste 5 ani;

e) 3 ani, cand legea prevede pentru infractiunea savarsita pedeapsa inchisorii care nu depaseste un an sau amenda.

Astfel, potrivit celor adoptate, termenele de prescriptie a raspunderii penale sunt:In forma actuala, termenele de prescriptie a raspunderii penale sunt:In comisie a fost abrogata prevederea de la art. 175 referitor la functionarii publici potrivit careia "este considerat functionar public, in sensul legii penale, persoana care exercita un serviciu de interes public pentru care a fost investita de autoritatile publice sau care este supusa controlului ori supravegherii acestora cu privire la indeplinirea respectivului serviciu public".In forma ramasa se prevede ca functionar public, in sensul legii penale, este persoana care, cu titlu permanent sau temporar, cu sau fara o remuneratie, exercita atributii si responsabilitati, stabilite in temeiul legii, in scopul realizarii prerogativelor puterii legislative, executive sau judecatoresti.Parlamentarii din comisie au mai introdus noi articole potrivit carora "se asimileaza legii penale de dezincriminare si deciziile Curtii Constitutionale prin care s-a constatat neconstitutionalitatea in tot sau in parte a unor dispozitii din legile penale; constitutionalitatea numai a anumitor variante de interpretare a normei de incriminare. Obligativitatea aplicarii deciziilor Curtii Constitutionale ca lege penala mai favorabila se refera atat la dispozitii, cat si la considerentele acestora".Comisia parlamentara speciala condusa de Florin Iordache a inceput, joi dimineata, dezbaterile privind modificarea Codului Penal.Iata ce decizii s-au mai luat azi:Comisia Iordache a amanat insa discutarea unuia dintre cele mai importante articole ce urmeaza a fi modificate, cel referitor la abuzul in serviciu Liderul PSD, Liviu Dragnea, este direct vizat de acest articol, fiind condamnat saptamana trecuta, in prima instanta, la 3 ani si jumatate de inchisoare pentru instigare la abuz in serviciu, in dosarul "Bombonica", in care prejudiciul a fost stabilit la 108.000 de lei.Conform documentelor aflate pe masa comisiei speciale, Ministerul Justitiei a propus ca prag minim pentru abuzul in serviciu salariul minim pe economie (1.900 lei brut) . In schimb, deputatul PSD Catalin Radulescu a propus un prag de 200.000 de lei.