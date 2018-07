Comisia Iordache: Functionarul public care se refera la suspecti ca si cum ar fi condamnati risca 3 ani de inchisoare

Modificarile pe larg

De asemenea, dezvaluirea, fara drept, de mijloace de proba sau de inscrisuri oficiale dintr-o cauza penala se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda., iar dacaComisia Iordache a decis si modificarea articolului 269 din Codul Penal referitor la favorizarea faptuitorului. Astfel, comisia a votat ca, in conditiile in care forma actuala a articolului prevede ca favorizarea savarsita de un membru de familie se pedepsea indiferent de gradul de rudenie.Comisia Iordache a decis modificarea articolului 277 din Codul Penal privind compromiterea intereselor Justitiei, astfel ca propunerea deputatului UDMR Marton Arpad prevede caDe asemenea, la articolul 277 privind compromiterea intereselor Justitiei, la alineatul 1 se arata ca "divulgarea, fara drept, de informatii confidentiale privind data, timpul, locul, modul sau mijloacele prin care urmeaza sa se administreze o proba, de catre un magistrat sau un alt functionar public care a luat cunostinta de acestea in virtutea functiei se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda".Totodata, alineatul 2 din acelasi articol prevede ca "dezvaluirea, fara drept, de mijloace de proba sau de inscrisuri oficiale dintr-o cauza penala, inainte de a se dispune o solutie de netrimitere in judecata ori de solutionare in prima instanta a cauzei, de catre un functionar public care a luat cunostinta de acestea in virtutea functiei, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda".Alineatul 3 spune ca "dezvaluirea, fara drept, de informatii dintr-o cauza penala, atunci cand aceasta interdictie este impusa de legea de procedura penala, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda. Daca fapta este savarsita de un magistrat sau de un reprezentant al organului de urmarire penala, pedeapsa se majoreaza cu jumatate".Tot Marton Arpad a propus ca, dupa alineatul 3, sa se aduage un indice 1 care spune ca ""."Incalcarea dreptului la un proces echitabil, la judecarea cauzei de un judecator impartial si independent prin orice interventie care afecteza procesul de repartizare aleatorie a dosarelor se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani", mai arata un amendament adoptat de Comisie.