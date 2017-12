Deputatul "mitraliera" a initiat o lege care ofera superimunitate parlamentarilor, primarilor si presedintelui

Ziare.

Proiectul controversat, care a fost semnat de 40 de deputati si senatori PSD, prevede ca persoanele alese in functii de demnitate publica sa nu mai fie functionari publici.Modificarea este adusa articolului 175 din Codul Penal, care priveste functionarul public, in sensul legii penale.De aici, vor fi excluse "persoanele alese in functii de demnitate publica", cum ar fi presedintele, senatorii, deputatii, europarlamentarii, dar si alesii locali.Persoanele care detin functiile enumerate mai sus nu vor mai putea fi cercetate pentru infractiuni prevazute de Codul Penal, intrucat nu vor mai fi "functionari publici", ci "persoane in functii de demnitate publica".Astfel, senatorii, deputatii, alesii locali, dar si presedintele sunt scosi de sub incidenta prevederilor Codului Penal referitoare la abuz in serviciu, conflict de interese sau luare de mita, potrivit Mediafax.In expunerea de motive , semnatarii arata ca enumerarea pe care o face articolul 175 "lasa loc interpretarilor"."Functionar public(1) Functionar public, in sensul legii penale, este persoana care, cu titlu permanent sau temporar, cu sau fara o remuneratie:a) exercita atributii si responsabilitati, stabilite in temeiul legii, in scopul realizarii prerogativelor puterii legislative, executive sau judecatoresti;b) exercita o functie de demnitate publica sau o functie publica de orice natura;c) exercita, singura sau impreuna cu alte persoane, in cadrul unei regii autonome, al altui operator economic sau al unei persoane juridice cu capital integral sau majoritar de stat, atributii legate de realizarea obiectului de activitate al acesteia".Forma pe care o doresc cei 40 de semnatari contine urmatoarele modificari la punctelesi"a) exercita atributii si responsabilitati, stabilite in temeiul legii, in scopul realizarii prerogativelor puterii legislative, executive sau judecatorestib)".In expunerea de motive, care poate fi citita aici , semnatarii evoca mai mai multe reglementari legale, din care "".Printre semnatarii propunerii se numara: Babus Radu, Balanescu Alexandru, Bontea Vlad, Bucura-Oprescu Simona, Caciula Aurel, Caruceru Aida-Cristina, Cocos Vasile, Dinu Cristina-Elena, Georgescu Nicolae, Halici Nicusor, Iftimie Neculai, Intotero Natalia-Elena, Itu Cornel, Lupascu Costel, Macovei Silviu Nicu, Matei Calin-Vasile-Andrei, Moagher Laura-Mihaela, Neata Eugen, Nicolae Andrei, Nosa Iuliu, Otesanu Daniela, Paraschiv Rodica, Pale Danut, Petric Octavian, Plesoianu Liviu Ioan Adrian, Popa Stefan-Ovidiu, Pop Andrei, Radulescu Catalin-Marian, Simion Lucian-Eduard, Spanu Ion, Stancu Florinel, Stativa Irinel Ioan, Suciu Matei, Sarapatin Elvira, Toma Ilie, Ursu Razvan-Ion, Vasilica Radu Costin, Velcea Nicolae, Virza Mihaita, Weber Mihai.Camera Deputatilor este for decizional in acest caz, actul normativ fiind depus pe 18 decembrie, ca si alt proiect pe care PSD vrea sa-l treaca dupa vacanta: Prag de 200.000 de euro pentru abuz in serviciu, liber la mita si trafic de influenta