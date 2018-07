Forumul Judecatorilor solicita ICCJ si lui Iohannis sa sesizeze CCR pe Codul Penal. Trei deputati care au votat ieri nu aveau dreptul sa fie in Parlament

trei dintre deputati au interdictia de a ocupa functii publice

"Avand in vedere organizarea Sectiilor Unite ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie, va solicitam ca, in urma dezbaterilor ce vor avea loc, sa adoptati un punct de vedere de principiu al instantei supreme cu privire la remediile constitutionale ce trebuie urmate cu privire la modificarile aduse Legii pentru modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal, precum si a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, respectiv sesizarea Curtii Constitutionale cu o obiectie de neconstitutionalitate si adresarea unei solicitari Presedintelui Romaniei pentru trimitere spre reexaminare", se arata in solicitarea transmisa Inaltei Curti.Solicitarile FJR remis siau cate 60 de pagini, pe care sunt enumerate mai multe critici de constitutionalitate a legii de modificare a Codului Penal.Una dintre exceptiile ridicate vizeaza faptul caFJR arata ca legea a fost adoptata cu doar doua voturi peste minimul necesar, insa trei dintre deputatii care au votat pentru adoptare aveau interdictia de a ocupa timp de trei ani functii publice, constatata definitiv prin hotarare judecatoreasca, respectiv Steluta Cataniciu, Roman Ioan Sorin si Suciu Matei.Astfel ar fi incalcate dispozitiile art. 76 alin. (1) si art.124 alin. (1) din Constitutia Romaniei.FJR mai arata ca legea a fost votata si cu ignorarea avizului CSM si a punctelor de vedere ale asociatilor de magisttrati. "Sub acelasi aspect, Comisia Europeana a retinut ca ignorarea avizelor Consiliului Superior al Magistraturii si a pozitiei ferme a corpului magistratilor ridica intrebari cu privire la necesitatea reexaminarii de Comisia Europeana a tuturor progreselor inregistrate in legatura cu independenta sistemului judiciar", arata FJR.I.S.