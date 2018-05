Forumul Judecatorilor: Codul Penal risca sa devina instrument al groazei in magistratura

risca sa transforme Codul Penal intr-un instrument de instaurare a groazei in magistratura

o incercare surprinzatoare si nemaiintalnita de a intimida judecatorii si procurorii din Romania

Cum ar trebui trasi la raspundere judecatorii

Pericolul ingerintei politice

Pericolul care ne pandeste

riscul unor condamnari cu inchisoarea de pana la 15 ani pentru pronuntarea unei singure hotarari judecatoresti, inclusiv din culpa sau pe fond de surmenaj, va genera haos si groaza in magistratura

Apel la Iohannis, Dragnea si Tariceanu

Dupa ce si in trecut Forumul Judecatorilor si-a exprimat ferm dezacordul si ingrijorarea in legatura cu proiectele legislative de modificare a Codului Penal si Codului de Procedura Penala aflate in dezbatere publica, magistratii s-au oprit acum unor noi texte adaugate ca amendamente la propunerile care se stia deja."Zilele trecute, asociatia remarca si faptul ca exista riscul ca textul initial prezentat sa fie completat cuAmendamentele depuse la proiectul de modificare a Codului Penal confirma pe deplin aceasta temere, iar adoptarea lor", se arata intr-un comunicat al Forumului remisMai exact, asociatia de magistrati se refera la doua noi articole (art.2801 si 2802), care au urmatorul cuprins:"Art.2801Fapta judecatorului sau procurorului care, cu intentie, incalca normele de drept material ori procesual sau nu respecta deciziile Curtii Constitutionale, a deciziilor pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie in solutionarea recursurilor in interesul legii ori a hotararilor prealabile pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, a deciziilor Curtii Constitutionale, a Hotararilor Curtii Europene a Drepturilor Omului, a Hotararilor Curtii de Justitie a Uniunii Europene, in masura in care au fost invocate de catre parti, urmarind sau acceptand vatamarea sau, dupa caz, favorizarea intereselor unor persoane fizice sau juridice, se pedepseste cu inchisoare de la 8 la 15 ani si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica.Art.2802Fapta judecatorului sau procurorului care, din culpa, nesocoteste, neindoielnic, normele de drept material ori procesual sau deciziile Curtii Constitutionale, a deciziilor pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie, in solutionarea recursurilor in interesul legii ori a hotararilor prealabile pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, a deciziilor Curtii Constitutionale, a Hotararilor Curtii Europene a Drepturilor Omului, a Hotararilor Curtii de Justitie a Uniunii Europene, in masura in care au fost invocate de catre parti, iar prin aceasta se produce o vatamare sau favorizare, a intereselor unor persoane fizice sau juridice, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 7 ani si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica."Forumul Judecatorilor considera ca aceste texte "reprezinta, prin, mult mai mari decat cele adoptate de legiuitor, spre exemplu, pentru furtul calificat, uciderea din culpa, proxenetismul, talharia si pirateria, infractiunile de coruptie etc".Asociatia de magistrati arata ca, pe aceasta cale, judecatorii si procurorii, carora prezumtia de buna credinta in exercitarea functiei nu li se mai recunoaste, "sunt consideratiun fenomen infractional extrem de periculos, fapt care nu poate fi compatibil cu standardele unui stat de drept, cu normele minimale acceptate de Consiliul Europei si cu standardele Uniunii Europene".Forumul Judecatorilor prezinta in comunicatul remis Ziare.com modalitatea in care ar trebui sa fie trasi la raspundere judecatorii, in conformitate cu statul de drept si recomandarile Comisiei de la Venetia."Comisia de la Venetia arata ca imunitatea nu ar trebui sa se extinda la actele de coruptie sau cele frauduloase desfasurate de un judecator.Totusi, faptul ca un judecator a ales, in mod constient, sa nu urmeze standardele stabilite jurisprudential nu ar trebui sa devina in sine un motiv pentru tragerea la raspundere personala.Prin urmare, simpla interpretare a dreptului, stabilirea faptelor sau cantarirea probelor efectuate de judecatori pentru a solutiona cauzele repartizate lor nu ar trebui sa conduca la tragerea la raspundere civila, penala sau disciplinara, chiar si in cazul unei neglijente obisnuite", sustine asociatia de magistrati.Judecatorii ar trebui trasi la raspundere doar in cazul unei "rezistente refractare impotriva unei practici stabilite care conduce la o rasturnare repetata a situatiei in cauzele pentru care exista o jurisprudenta bine-stabilita si clara", adauga comunicatul citat."Pentru a nu corupe independenta judecatorilor,. Daca judecatorii ar fi fost trasi la raspunderea penala pentru erorile lipsite de intentie comise in exercitiul functiei lor judiciare, acest fapt ar putea periclita atat impartialitatea, cat si independenta lor", adauga documentul.Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania continua subliniind ca impartialitatea judecatorilor "va fi pusa in pericol, de vreme ce amenintarea aplicarii sanctiunilor poate afecta, in mod involuntar, judecata", iar "independenta judecatorilor va fi pusa in pericol, de vreme ce raspunderea penala pentru erorile comise fara intentie va vulnerabiliza puterea judecatoreasca in fata ingerintei puterii executive".Forumul Judecatorilor atrage atentia ca aceste reglementari privind raspunderea judecatorilor "pot fi utilizate abuziv pentru a exercita o presiune nepotrivita asupra judecatorilor, atunci cand acestia decid cauze si submineaza, astfel, independenta si impartialitatea lor".", adauga sursa citata.Materialul amplu realizat de Forumul Judecatorilor continua cu exemple legislative din alte state europene pe care le puteti citi pe larg mai jos:Forumul Judecatorilor aminteste ca raportul Comisiei Europene din cadrul MCV, dat publicitatii la 15 noiembrie 2017 , confirma faptul ca "provocarile la adresa independentei sistemului judiciar din Romania reprezinta o serioasa sursa de ingrijorare pentru Uniunea Europeana".Comunicatul FJR sustine ca "solutiile legislative promovate sunt cu atat mai periculoase cu cat, astfel incat incriminarea ca infractiuni a unor conduite remarcate in procesul de aplicare si de interpretare a legii, generand dispute chiar in randul profesionistilor si neconcordante jurisprudentiale".In plus, FJR arata ca "".Daca ar fi aplicate aceste modificari la Codul Penal, FJR considera ca o posibila consecinta va fi "grevarea nejustificata a unor instante nationale si supranationale cu diferite intrebari care sa constituie in final sursa unor posibile raspunsuri la problemele de drept ridicate, aspect ce va influenta termenul rezonabil de solutionare a cauzelor"."Inutil de reamintit ca, in contextul prefacerilor legislative foarte dinamice, exista si posibilitatea ca, in absenta unor norme juridice clare si previzibile, instantele de judecata sa apeleze la solutii de compromis, riscul rejudecarilor repetate in cauzele cu un grad insemnat de complexitate fiind real", subliniaza sursa citata.In aceste conditii, Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania solicita inca o data "cu fermitate" presedintelui Romaniei, presedintelui Senatului si presedintelui Camerei Deputatilor consultarea Comisiei de la Venetia asupra unor modificarii Codului Penal, Codului de Procedura Penala si Codului de Procedura Civila.In plus, FJR crede ca e necesara suspendarea dezbaterilor Comisiei Iordache pana la data primirii avizului Comisiei de la Venetia.Amintim ca marti Comisia Iordache a inceput dezbaterile pe modificarile la Codul Penal . Deocamdata nu s-a aprobat nimic, pana ce nu se va trece intai prin toate articolele CP si CPP, apoi se va reveni si se va supune la vot fiecare schimbare legislativa in parte.