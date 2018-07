Forumul Judecatorilor: Reducerea termenelor de prescriptie din noul Cod Penal incalca cel putin 9 articole din Constitutie

Cum se incalca Constitutia

Ce a statuat CCR

Ziare.

com

Magistratii apreciaza ca aceste modificari nu vor avea ca efect mult clamata eradicare a "abuzurilor", ci impiedicarea anchetarii unor cauze penale, in special a celor complexe."Constatarea, cercetarea si judecarea, in interiorul termenului de prescriptie, a unor infractiuni de coruptie si asimilate, in care sunt implicati functionari publici de rang inalt,", arata FJR, intr-un comunicat de presa remis vineriPotrivit sursei citate, in lipsa unor studii de impact, a unor cercetari sociologice si a unor evaluari criminologice,, fara sa existe o justificare obiectiva si rezonabila.FJR atrage atentia asupra faptului ca modificarile legislative vizand termenele de prescriptie pot avea ca efect incalcarea a cel putin 9 articole din Constitutia Romaniei.- Reducerea termenelor de prescriptie face ca, incalcandu-se astfel dispozitiile art. 16 alin. 1 si 2 din Constitutie: " (1) Cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari. (2) Nimeni nu este mai presus de lege".- Conform art. 1 alin. 3 si 5 din Constitutie: " (3) Romania este stat de drept, democratic si social, in care demnitatea omului, drepturile si libertatile cetatenilor, libera dezvoltare a personalitatii umane, dreptatea si pluralismul politic reprezinta valori supreme, in spiritul traditiilor democratice ale poporului roman si idealurilor Revolutiei din decembrie 1989, si sunt garantate. [...](5) In Romania, respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie".- In contextul in care, mai ales in cauzele complexe, cu prejudicii uriase inclusiv pentru bugetul public, cercetarea si judecarea unor infractiuni, in interiorul termenului de prescriptie a raspunderii penale, nu sunt obiectiv posibile in raport cu mijloacele juridice de care dispun organele statului,, prevazut de art. 44 alin. 1 din Constitutie,in masura in care remediile pe cale civila aflate la dispozitia acestora nu confera suficiente mijloace de restabilire a situatiei anterioare.(spre exemplu, fraude in materia achizitiilor publice care provoaca prejudicii de milioane de euro si denatureaza mediul economic concurential) poate ingradi accesul liber la activitati economice prevazut de art. 45 din Constitutie.- Totodata, aceasta imposibilitate se poate transforma, prin evolutia fenomenului infractional, intr-o, de natura sa asigure cetateanului un nivel de trai decent, prevazut de art. 47 alin. 1 din Constitutie.- Impiedicarea Ministerului Public sa efectueze anchete contravine art. 131 alin 1 din Constitutie, care prevede ca rolul procurorilor este de a apara "ordinea de drept, precum si drepturile si libertatile cetatenilor."- In raport de dispozitiile art. 53 alin. 2 din Constitutie, aceasta maniera de a reglementa termenele de prescriptie, nici proportionala cu situatia ce a determinat-o (care, de altfel, nu este justificata sau explicata de legiuitor) si conduce la atingerea efectiva si de substanta a dreptului organelor judiciare de a investiga faptele cu privire la care se aplica prescriptia redusa.- Persoanele fizice sau juridice,fiind periclitate drepturi constitutionale pe care statul are obligatia de a le ocroti prin anchete efective, intre care dreptul la viata (art. 22 alin. 1 din Constitutie) sau dreptul la libertate si siguranta (art. 23 alin. 1 din Constitutie), deoarece protectia acestora presupune, de cele mai multe ori, masuri pozitive din partea statului, precum asigurarea unor anchete imediate si efective in privinta functionarilor publici obligati sa asigure respectarea acestor drepturi.FJR mai arata ca, in mai multe decizii, Curtea Constitutionala a Romaniei a statuat ca este nevoie de solutii legislative adecvate din punct de vedere al prescriptiei raspunderii penale, in situatii care "reclama nevoia unei reactii ferme din partea statului, o nevoie de dreptate ce nu se stinge prin simpla scurgere a vremii de la data savarsirii lor", retinandu-se ca "."De asemenea, Curtea de Justitie a Uniunii Europene a statuat in cauza C-105/14, Ivo Taricco si altii, ca o reglementare nationala in domeniul prescriptiei raspunderii penale, precum cea prevazuta in dreptul italian (prelungirea termenului de prescriptie cu doar o patrime din durata sa initiala), care a afectat procesele penale privind fraude grave in materia taxei pe valoarea adaugata, "prin articolul 325 alineatele (1) si (2) TFUE in ipoteza in care aceasta reglementare nationala ar impiedica aplicarea unor sanctiuni efective si disuasive intr-un numar considerabil de cazuri de frauda grava aducand atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene".I.S.