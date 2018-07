Fostul presedinte al CCR, Augustin Zegrean: Este regretabil ca s-a ajuns aici. Nu il inteleg pe ministrul Justitiei cum a lasat doi autodidacti sa faca Codurile Penale

Ziare.

Acesta a declarat, pentru AGERPRES, ca nu se impunea modificarea actualelor coduri, care, sustine el, au fost adoptate in urma unor "studii serioase si de oameni foarte bine pregatiti"."Nu asa se fac codurile penale si de procedura penala. Actualele coduri au fost redactate si adoptate in urma unor studii serioase si de oameni foarte bine pregatiti in domeniul dreptului penal. De data aceasta, nu il inteleg pe domnul ministru al Justitiei, care este profesor de drept penal, cum a reusit sa lase doi autodidacti sa faca Codul penal si Codul de procedura penala. Este regretabil ca s-a ajuns aici. S-a lucrat atat de mult la actualele coduri si, in sfarsit, dupa ani de aplicare, lumea a inceput sa le inteleaga si sa le aprecieze in spiritul si litera lor. Acum se fac praf", a afirmat Zegrean.Fostul presedinte al CCR a subliniat ca "politicienii care fac lucrurile astea ar trebui sa se gandeasca in primul rand la oamenii carora li se adreseaza codurile" si sa tina cont de normele de drept internationale."Legile trebuie sa fie clare, trebuie sa fie predictibile, trebuie sa fie intelese si de un om care nu are pregatire juridica. Asta spune CEDO , nu spun eu, dar in Romania lucrurile astea nu conteaza. Este regretabil", a adaugat Augustin Zegrean.Referindu-se la sesizarea CCR pe tema codurilor penale, Zegrean a precizat ca prerogativele acestei institutii sunt limitate, iar atributul modificarii legii apartine Parlamentului."Vrem prea multe de la Curtea Constitutionala. Presiunea asupra Curtii este mult prea mare si sperantele sunt uriase, dar lumea trebuie sa se gandeasca la ce poate sa faca Curtea Constitutionala in astfel de situatii. Curtea nu poate sa faca politica penala. Curtea nu poate sa spuna ca e bine sa fie pedepsita o fapta penala cu inchisoare de la trei luni la trei ani sau de la zece ani la 20 de ani. Asta nu este problema Curtii. E foarte greu sa judeci ca judecator la CCR cand se fac presiuni, cand lumea este in strada".