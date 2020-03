Guvernul a modificat Codul Penal prin OUG in sedinta care s-a terminat la 3 dimineata. Pedepse mai mari pentru cine nu respecta carantina?

Propunerile de modificare

Informatii privind ce contine aceasta OUG nu au fost oferite de Palatul Victoria, iar actul urmeaza sa fie publicat in Monitorul Oficial.Incepand cu ora 10:00, premierul Ludovic Orban va sustine o declaratie, in care probabil va anunta si schimbarile aduse Codului Penal.Potrivit unor surse citate miercuri seara de Digi24, proiectul prevede majorarea pedepselor pentru cei care nu respecta regulile carantinei si ii infecteaza si pe altii.O asociatie de procurori a propus ieri Guvernului si Parlamentului sa faca demersurile necesare pentru modificarea articolului 352 din Codul Penal, referitor la zadarnicirea combaterii bolilor, in contextul situatiei de criza epidemiologica.De asemenea, trei senatori PNL, Alina Gorghiu, Iulia Scantei si Daniel Fenechiu, au auntat miercuri ca vor depune la Senat un proiect care prevede inchisoare intre 3 si 10 ani pentru cei care infecteaza cu boli contagioase doua sau mai multe persoane si intre 5 si 15 ani de inchisoare, daca fapta a avut ca urmare moartea victimei.