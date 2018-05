Haos controlat la modificarea Codurilor Penale: Ce se intampla, de fapt, in Comisia Iordache Interviu

Am vazut cu totii cum s-a facut modificarea legilor Justitiei. Spuneti-ne cum se desfasoara dezbaterile privind modificarea codurilor penale.

S-a comentat mult pe retelele de socializare despre acel amendament depus de ALDE care aseza magistratii pe acelasi plan cu interlopii. Cu el ce s-a intamplat?

Ne spuneti ca aceste amendamente nu au disparut definitiv, ci pot reveni in plen?

De ce s-a retras Forumul Judecatorilor de la lucrarile comisiei?

Explicati-ne episodul CSM din sedinta de ieri. A sustinut Lia Savonea un punct de vedere care nu fusese anterior asumat de consiliu?

Ce urmeaza?

Cine decide forma finala a textului, de unde trebuie sa vina?

Reprezentantii UNJR, AMR ce spun?

Care este pozitia Ministerului Justitiei?

Totusi, ministerul e reprezentat la sedinte de un secretar de stat.

Intr-un interviu acordatvorbeste despre "haosul controlat" de la lucrarile comisiei, avertizand ca amendamentele controversate depuse de parlamentarii Puterii nu au disparut definitiv, asa cum a sustinut public Florin Iordache, pentru ca ele nu au fost retrase, ci vor putea reaparea direct la votul in plen, asa cum s-a intamplat si la legile Justitiei.Magistratii sunt jigniti, fiind inscrisi in modificarile la textul de lege in rand cu infractorii periculosi si proxenetii. Pe de alta parte, punctele lor de vedere sunt cerute doar formal, pentru ca nu sunt supuse unei dezbateri reale, ci aruncate in sertare, pierzandu-se "in neant", spune deputatul USR."Pericolul nu a trecut!", afirma Stelian Ion, cerand explicatii publice de la CSM cu privire la mandatul pe care l-a avut reprezentantul institutiei la sedinta de marti, cand Lia Savonea a vorbit despre introducerea unui prag de 50.000 de euro pentru infractiuni de serviciu comise de alte persoane decat functionarii publici.De altfel,a solicitat oficial, miercuri, CSM sa spuna daca reprezentantul sau a avut un mandat clar privind modificarea articolului 308 din Codul Penal. Pana la ora redactarii acestui articol nu am primit un raspuns.Lucrarile se desfasoara haotic, dar e un haos voit, nu e nimic intamplator, necontrolat. S-a dorit ca la acea sedinta (de marti, n.red.) sa se inlature in bloc, cel putin formal, toate amendamentele acelea venite de la ALDE si de la alti deputati (dl Nicolicea si Radulescu), spunandu-se ca nu sunt sustinute de PSD.Ideea este caMie mi se pare o dovada de rea-credinta si nesinceritate din partea PSD. Le tin acolo, asa cum au facut si cu legile Justitiei: au promovat anumite articole direct in plen si direct la Senat, in camera decizionala!Au fost respinse toate acele amendamente. Intr-adevar, daca va uitati la coloana respectiva, judecatorii erau intr-o insiruire cu interlopii, cu proxenetii, cu toti infractorii periculosi, ceea ce, evident, este revoltator, jignitor pentru intreaga breasla a magistratilor.Evident. Acele amendamente au fost doar respinse, nu retrase. Iar dl Nicolicea are foarte multe amendamente care denota o, mie asa mi-a dat senzatia. De fapt, dansul nici nu s-a ferit sa faca diverse afirmatii jignitoare la adresa lor de-a lungul timpului. Iata ca acum se transpun in amendamente careCei de la Forumul Judecatorilor au constatat un lucru foarte simplu. Li s-a trimis un tabel cu foarte multe amendamente, au lucrat foarte serios, s-au aplecat asupra tuturor acelor zeci, poate sute, de amendamente si au prezentat un punct de vedere, si scris, si verbal. Dupa care, toate acele amendamente au fost respinse in bloc de PSD-ALDE-UDMR, nu au mai fost dezbatute in niciun fel, si au ramas pe raport, asa ca vor fi supuse votului in plen.In plus, cu cateva minute inainte de sedinta primim alte amendamente foarte periculoase! Forumul Judecatorilor a spus ca nu are timpul necesar de a se pronunta si a vorbi in cunostinta de cauza. Nu e o maniera corecta de lucru, trebuie sa le dai ragazul sa se consulte si cu colegii.Mie impresia asta mi-a creat-o si chiar am intrebat in sedinta daca era un punct de vedere asumat de CSM, daca a existat un vot din partea CSM si exista o hotarare de asumare a modificarii acelui articol. Am primit un raspuns evaziv si ni s-a spus ca nu s-a venit in comisie fara mandat. Verificand hotararile publice ale CSM inteleg ca nu exista totusi una prin care sa se fi adoptat un asemenea punct de vedere.Am spus si ieri, mie mi se pare suspecta aceasta coordonare intre CSM si PSD. CSM nu era obligat sa isi spuna punctul de vedere pe art. 308, a facut-o din proprie initiativa.Trebuie sa se inteleaga foarte clar: Daca introduci o astfel de modificare la un text care vizeaza infractiuni de coruptie, intre care se regaseste si abuzul in serviciu, vei crea o inegalitate intre tratamentele pe care il aplici functionarilor publici si celorlalte categorii de functionari, acestia urmand sa fie supusi unui tratament diferentiat.. Se va constata probabil, la un moment dat de catre CCR ca exista o diferenta de legislatie si ca Parlamentul va trebui sa egalizeze si sa adopte masuri asemanatoare si cu privire la functionarii publici.Asa pare: o mutare strategica pe care CSM a facut-o gratuit, nu i-a cerut-o nimeni, i s-a cerut doar un punct de vedere pe modificarea legislatiei fiscale, nu pe Codul penal.E un lucru pe care eu nu il inteleg, sau nu vreau sa ma duc pana intr-acolo incat sa ajung la concluzia ca a existat o intelegere de o anumita natura. Trebuie clarificat daca a existat o hotarare a CSM si daca s-a votat.Iar PSD, prin vocea dl Iordache, a anuntat ca isi asuma toate propunerile venite din partea CSM.Nu avem raspuns nici la intrebarea. De ce nu 100.000 sau 1.000 sau 500? Din spatiul public am vazut ca in dosarul lui Liviu Dragnea prejudiciul e de 49.000 de euro. Daca e adevarat, ar fi cu atat mai grav, pentru ca deja pare ca nu mai e o coincidenta.Nu imi este foarte clar. Am fost anuntati ca saptamana viitoare vom discuta Codul de procedura penala, dar Codul penal nu stiu cand se va rediscuta. I-am solicitat expres dl Iordache sa ne dea textul pe, pentru ca este neverosimil, nu crede nici un copil ca nu au textul inca. PSD refuza sa ne puna la dispozitie acest text pentru a avea o dezbatere serioasa timp de 1-2 saptamani pentru a analiza cu atentie. Ni s-a spus cala care il vom discuta!Nu stiu cine scrie aceste texte si de unde vin ele. Si eu mai cred capentru a crea impresia ca se poarta niste discutii si ca exista o dezbatere reala. Iata ca o parte dintre magistrati spun ca aceste discutii nu sunt serioase si e doar un simulacru de dezbatere.Nu s-au prezentat, dar e foarte bine ca si-au exprimat punctele de vedere, pentru ca sunt consistente. Si ICCJ, si PG au prezentat puncte de vedere.Dar, cata vreme nu exista o dezbatere pe ele. Aceste puncte de vedere ale magistratilor sunt puse intr-un sertar si nu mai stie nimeni de ele.E total absent. Ministrul Tudorel Toader a fost pe la Constanta, a venit prin Parlament si a raspuns la o interpelare... Laudabil, dar putea sa vina si la sedinta comisiei speciale ca sa isi spuna punctul de vedere pe modificarile facute la Codul Penal.Este doar de forma. Doamna este o prezenta pur formala, nu are puncte de vedere consistente pe aceste propuneri.Domnul Tudorel Toader prefera sa se plimbe prin tara si, mai nou, sa faca liste cu magistratii care au suparat puterea. E ceva inimaginabil!Am avut alte pretentii de la dansul, pentru ca stiam ca e profesor universitar, a avut o traiectorie profesionala care impresiona. Vazand in ce s-a transformat dl Tudorel Toader, mi-e clar ca, iata, le spun pe nume.