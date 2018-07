In Romania voastra, a celor 167! Ultimii supravietuitori ai insulei damnate

Ziare.

Multi spun ca din indiferenta. Nu cred, pentru ca foarte multi dintre cei care in februarie anul trecut erau pe strazi cu luminitele telefoanelor aprinse nu mai sunt in tara.. Suntem tara cu cel mai mare exod pe timp de pace, unul comparabil cu al Siriei.La firul ierbii e dezastru, firmele nu mai au cu cine sa lucreze . In afara bugetarilor care se constituie in noua oaste a PSD, romanii activi, aceia care ar trebui sa construiasca viitorul Romaniei, abandoneaza lupta si pleaca.Uita-te in jur, daca mai esti in tara! Cati dintre cunoscutii tai au plecat sau se pregatesc sa plece? Cati vorbesc despre o slujba afara si cati cauta una in tara? Cati dintre cei plecati deja se gandesc la revenire si cati se pregatesc sa-si ia acolo toata familia si sa-si schimbe cetatenia?Natalitatea e in picaj, mortalitatea creste, iar exodul depopuleaza cu o viteza ametitoare., chiar daca voi sustineti ca au crescut salariile. Da, pe hartie au crescut, dar pentru ca nu mai are cine sa munceasca in tara aceasta, pentru ca toate cresterile se fac pe imprumut, inflatia si dobanzile costa mai mult decat dati voi . Ele nu numai ca anuleaza majorarile salariale, dar si diminueaza veniturile reale.Viorica Vasilica Dancila spune ca inflatia si dobanzile nu sunt treaba Guvernului. In mod direct, nu, nu sunt. Dar cauzele cresterii lor galopante sunt strict treaba Guvernului, care a provocat dezechilibre atat de grave incat cele doua nu mai pot fi controlate de BNR decat in mica masura., daca nu poate dovedi ca inspectorul are un folos pentru sine sau o ruda de gradul al doilea? De parca mita nu poate fi incasata prin amanta, matusa, verisoara, prietena fiului etc.Si cine nu pleaca moare.pentru ca voi nu ii dati voie sa se salveze. Cu indiferenta si neglijenta voastra care nu va mai putea sa fie fapta penala, cu coruptia voastra care nu va mai fi pedepsita, ucideti oameni rapusi de birocratie, de infectii intraspitalicesti, de lipsa medicilor, de lipsa medicamentelor, de lipsa aparaturii, adica lipsa celor care ar exista, daca voi nu ati roade totul pana la os ca niste lacuste feroce., pentru ca aici nu va mai exista lege.Si pentru ca se vor simti ca in Afganistan, romanii vor continua sa plece disperati spre locuri in care criminalul sa nu scape daca n-a fost prins intr-un an de zile.Schimbati legile penale ca sa furati linistiti, fara niciun risc, cu legea in mana, toti banii cu care spitalele ar putea fi mai bune, educatia mai eficienta, drumurile mai sigure. Si pentru ca toate acesta sunt tot mai indepartate, romanii pleaca. Dar voi va bucurati.Radeti fericiti pe sub mustati: cei care pleaca sunt cei care va deranjau cel mai tare, cei exigenti, cei care nu depind de firmiturile aruncate de voi, cei care nu vor pomana, ci doar o sansa corecta la o viata decenta, nu vor sa fie intretinuti, ci doar sa nu fie incurcati si batjocoriti.In primitivismul vostru va bucurati ca ii vedeti plecati, pentru ca sunt mai goale pietele in serile protestelor. Doar ca ei va plateau voua si furturile, si lefurile pentru bugetari. Dar tot raul spre bine,Cei care pleaca insa raman legati de aceasta insula damnata si refuzul de a lupta pentru ea se va razbuna. Comisia Europeana a anuntat deja ca este gata de riposta: "urmarim indeaproape reforma Codurilor Penale din Romania. Am luat act de faptul ca modificarile la Codul Penal tocmai au trecut de Parlamentul Romaniei. Vom examina textul final de lege si vom vedea daca este compatibil cu legislatia europeana si in acord cu standardele internationale de cooperare judiciara. Ca si gardieni ai tratatelor, nu vom ezita sa luam masuri acolo unde este necesar pentru a asigura aceste compatibilitati".Si nu ma indoiesc ca masurile vor fi mai dure decat in cazul Poloniei, pentru ca si situatia este mai grava. Cand aceste modificari provoaca inchiderea a 4.770 de dosare de crima organizata anchetate pe parchetul antimafi a si 87 de dosare de omor numai in Bucuresti, in conditiile liberei circulatii, puterea de la Bucuresti pune in pericol intreaga Europa care nu va ezita sa se apere.