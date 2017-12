Mesajul viral al lui Tudor Chirila: Nici Ceausescu nu a indraznit sa se atinga de Codul Penal! (Video)

Ziare.

"Acum 30 de ani pe zidurile de la Piata Universitatii scria. In schimb, acum, dupa 30 de ani, de Craciun, ne luam suturi in gura, cetatenii acestei tari.Pentru ca in Parlamentul Romaniei infractorii isi fac de cap si cred ca in capul lor e urmatorul discurs: 'Ce, ba frate, nu mai pot sa fur in tara asta? Deci chiar am ajuns in situatia asta in care sa nu mai pot sa fur linistit in tara mea? Eu care sunt sef aici in Parlament. Nu mai pot eu sa fur de cativa fraieri din Justitie, si 3 procurori, si 5 judecatori, si smecherii aia de la UE nu ma lasa pe mine sa fur si sa imi bat joc de banul public cum vreau eu? Pai, nu se poate asa ceva...'", isi incepe ironic Chirila mesajul."Cam asta e logica. Sunt absolut convins ca ei cred chestia asta", sustine Tudor Chirila."Bai, frate, nici Ceausescu nu s-a atins de Codul Penal cum se ating astia. Deci nici Ceausescu... Sigur ca Ceausescu era dictator si controla tara asta prin intermediul clientelei de partid si de stat, dar eu imi amintesc ca Codul Penal era Codul Penal.Deci nimeni nu indraznea...nici Ceausescu nu a indraznit sa modifice Codul Penal cum indraznesc astia.si probabil ca", mai spune Tudor Chirila."Intrebarea este cam cat mai trebuie sa se intample pana ca oamenii sa inteleaga ca tara asta nu va mai fi niciodata la fel daca toate aceste legi trec? Ce trebuie sa se intample ca sa intelegem ca ceea ce se intampla acum in Parlament este de o gravitate fara precedent?Adica cam ce ar mai trebui sa se intample?Pentru ca s-a ajuns si pana la. Articolul care a fost abrogat. Adica fata ta poate fi pipaita in liniste, hartuita fara niciun fel de problema. Daca e cu consimtamant, este ok, nu e viol. Deci tu, care initiezi asa ceva, nu esti responsabil decat daca nu e cu consimtamant", mai arata Chirila."Ce ar mai trebui sa ni se intample ca sa fim in strada macar la nivelul lui februarie? Poate noi, romanii, am ajuns atat de fara niciun fel de repere morale minime, incat asta e treaba.Vrem sa consumam si atat. Nu ne intereseaza de nimic altceva. Dar daca stai si te gandesti mai atent ca, in acelasi timp in care, spre exemplu, s-au mutat contributiile de la angajator la angajat, si in acelasi timp este un proiect de lege care pedepseste si care transforma in infractiune neplata la timp a obligatiilor de taxe si impozite (sunt vreo 32) pe care daca tu, ca angajator, nu le platesti la timp, in 30 de zile, esti pasibil de inchisoare... atunci iti dai seama de fapt se doreste foarte clar controlul si punerea cu botul pe labe a unui tip de populatie.A aluia care gandeste cu mintea lui, a aluia care vrea sa se descurce, a aluia care nu este sclav si asistat social la stat si a celui care incearca sa isi faca un drum in viata prin propriile forte. Deci cumva", mai spune artistul.