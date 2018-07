Modificarile la Codul Penal, pe repede inainte: Luni, abuzul in serviziu, votat in Comisia Iordache. Marti, vot in Senat

Ziare.

Comisia speciale pentru legile Justitiei, condusa de deputatul PSD Florin Iordache , ar putea da, luni, raportul asupra proiectului care aduce modificari Codului penal, in sedinta care va incepe la ora 10.30.Pe ordinea de zi a plenului de marti al Senatului, sedinta care va incepe la ora 11.00, apare si proiectul care propune schimbarea Codului penal, aflat in procedura de urgenta, iar senatorii il vor vota sub rezerva primirii raportului de la forul parlamentar comun pentru legile Justitiei."Propunerea legislativa privind punerea in acord a prevederilor Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu deciziile Curtii Constitutionale, Directivei (UE) 2016/343 a Parlamentului European si a Consiliului din 9 martie 2016 privind consolidarea anumitor aspecte ale prezumtiei de nevinovatie si a dreptului de a fi prezent la proces in cadrul procedurilor penale, Directivei 2014/42/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind inghetarea si confiscarea instrumentelor si produselor infractiunilor savarsite in Uniunea Europeana. - procedura de urgenta. Comisie fond: Comisia speciala comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru sistematizarea, unificarea si asigurarea stabilitatii legislative in domeniul justitiei. (sub rezerva depunerii raportului) ", se arata in ordinea de zi publicata pe site-ul Senatului.Duminica, presedintele comisiei pentru legile Justitiei, Florin Iordache, a declarat ca modificarile Codului penal referitoare la abuzul in serviciu vor fi dezbatute si votate cu celeritate, precizand ca daca exista prejudiciu pe aceasta infractiune, asta nu inseamna ca trebuie sa existe si un dosar penal."Vrem sa inchidem odata aceasta definitie a abuzului in serviciu pentru ca prea s-au intamplat aceste abuzuri in ultima perioada si acestea noua ne-au dat de gandit. Vom discuta, inteleg ca exista o propunere din partea Ministerului Justitiei cu un prag minimal, dar, repet, e foarte important sa nu mai existe abuzuri. Daca exista prejudiciu, nu inseamna ca trebuie sa existe dosar penal. Se va merge in civil, se recupereaza banii si gata", a afirmat deputatul PSD, Florin Iordache, in cadrul unei emisiuni difuzate, duminica, de Antena 3.Prevederile in vigoare ale Codului penal referitoare la abuzul in serviciu sunt: "fapta functionarului public care, in exercitarea atributiilor de serviciu, nu indeplineste un act sau il indeplineste in mod defectuos si prin aceasta cauzeaza o paguba ori o vatamare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica".Desi Comisia pentru legile Justitiei a amanat, joia trecuta, un vot asupra infractiunii de abuz in serviciu, forul de specialitate a votat o serie de amendamente depuse la initiativa legislativa privind modificarea si completarea Codului penal.Astfel,"Sunt supuse confiscarii si alte bunuri decat cele mentionate la art. 112, in cazul in care persoana este condamnata pentru comiterea uneia dintre urmatoarele infractiuni, daca fapta este susceptibila sa ii procure un folos material si pedeapsa prevazuta de lege este inchisoarea de 4 ani sau mai mare: d) infractiunea de spalare a banilor; si g) constituirea unui grup infractional organizat", aratau prevederile articolului 112 al Codului penal, abrogate de comisia speciala.Un alt amendament adoptat de forul de specialitate la articolul 112 prevede: "a) valoarea bunurilor dobandite de persoana condamnata, intr-o perioada de 5 ani inainte si, daca este cazul, dupa momentul savarsirii infractiunii, pana la data emiterii actului de sesizare a instantei, depaseste in mod vadit veniturile obtinute de aceasta in mod licit; b) din probele administrate rezulta ca bunurile provin din activitati infractionale de natura celor prevazute la alin. (1) ."Tot in sedinta de joi, comisia Iordache a adoptat un amendament potrivit caruiaiar condamnatii care au peste 60 de ani pot fi eliberati daca au efectuat o treime de pedeapsa.O alta modificare adoptata de forul legislativ de specialitate prevede caneputandu-se combina prevederi din legi succesive.Comisia pentru legile justitiei a adoptat, joi, un amendament la Codul penal, prin careatunci cand legea prevede pentru infractiunea savarsita pedeapsa inchisorii mai mare de cinci ani, dar care nu depaseste 20 de ani."Termenele de prescriptie a raspunderii penale sunt: a) 15 ani, cand legea prevede pentru infractiunea savarsita pedeapsa detentiunii pe viata sau pedeapsa inchisorii mai mare de 20 de ani; b) 8 ani, cand legea prevede pentru infractiunea savarsita pedeapsa inchisorii mai mare de 5 ani, dar care nu depaseste 20 de ani; c) 5 ani, cand legea prevede pentru infractiunea savarsita pedeapsa inchisorii mai mare de un an, dar care nu depaseste 5 ani; d) 3 ani, cand legea prevede pentru infractiunea savarsita pedeapsa inchisorii care nu depaseste un an sau amenda ", prevede modificarea adusa de catre Comisia parlamentara speciala la articolul 154 din Codul penal.Un alt amendament adus Codului penal de catre Comisia pentru legile justitiei condusa de Florin Iordache prevede ca persoanele care nu au executat plata unei amenzi nu pot fi obligate sa presteze munca in folosul comunitatii, daca exista o expertiza medico-legale."Executarea pedepsei amenzii prin prestarea unei munci neremunerate in folosul comunitatii: In cazul in care pedeapsa amenzii nu poate fi executata in tot sau in parte din motive neimputabile persoanei condamnate, instanta inlocuieste obligatia de plata a amenzii neexecutate cu obligatia de a presta o munca neremunerata in folosul comunitatii, afara de cazul in care, din cauza starii de sanatate stabilite prin expertiza medico-legala, persoana nu poate presta aceasta munca. Unei zile-amenda ii corespunde o zi de munca in folosul comunitatii", arata forma adoptata, joia trecuta, de membrii Comisiei.Biroul permanent al Camerei Deputatilor a stabili perioada sesiunii extraordinare pentru intervalul 1-19 iulie, pentru ca alesii sa poata finaliza, prin procedura parlamentara, modificarea prevederilor Codului penal. Si Senatul a fost convocat in sesiune extraordinara pentru perioada 3-19 iulie, a decis Biroul permanent, pe ordinea de zi aflandu-se adoptarea proiectului care propune schimbarea Codului penal.