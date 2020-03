Nerespectarea carantinei se pedepseste in Italia cu pana la 12 ani de inchisoare, in Romania cu maxim 2 ani

Ce prevede Codul Penal

Care este situatia in Italia

"Ipoteza mai grava", pana la 12 ani

Astfel de cazuri au avut loc in Prahova, unde Directia de Sanatate Publica (DSP) Prahova l-a amendat cu 10.000 de lei pe un barbat pentru ca a plecat de acasa desi se afla in izolare, suspectat de coronavirus. Barbatul plecase pana la primarie. Mult mai grav, in Hunedoara, o pacienta care este infectata cu coronavirus nu a respectat masurile de auto-izolare, desi venea din Italia. Prin urmare, ea a fost amendata cu 10.000 de lei.Pe de alta parte, Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, luni dupa amiaza, ca pana in momentul de fata au fost inregistrate 18 dosare penale pentru infractiunea de zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 alin. 1 Cod Penal.Codul nostru Penal stabileste pedepse modeste in cazul infractiunii de "zadarnicirea combaterii bolilor", prevazuta de articolul 352."(1) Nerespectarea masurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase, daca a avut ca urmare raspandirea unei asemenea boli, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda.(2) Daca fapta prevazuta in alin. (1) este savarsita din culpa, pedeapsa este inchisoarea de la o luna la 6 luni sau amenda."Pe de alta parte, mass-media din Italia a reiterat in ultima perioada ce risca cei care incalca directivele emise de Ministerul de Interne in contextul epidemiei cu virusul COVID - 19, privind limitarea calatoriilor si izolarea la domiciliu.Articolul 650 din Codul Penal italian se refera la "Nerespectarea prevederilor autoritatii."," este prevederea.Exceptie de la acest caz este insa atunci cand se configureaza "ipoteza cea mai grava," sa spunem cea in care cel care este in carantina este suspect de infectare cu coronavirus.Aceasta este prevazuta de Codul Penal italian la articolul 452, care stabileste sentintele pentru infractiunile de ".""Cel care comite, din culpa, una din faptele prevazute de art. 438 (Epidemia - n.red.) si 439 (Otravirea apelor sau a produselor alimentare - n.red.) este pedepsit:- 1) Cu inchisoare de la 3 la 12 ani in cazurile pentru care dispozitiile mentionate prevad pedeapsa cu moartea (1);- 2) Cu inchisoare de la 1 la 5 ani, in cazurile pentru care se stabileste pedeapsa cu detentiune pe viata;- 3) Cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani, in cazul in care art. 439 prevede pedeapsa cu inchisoarea."Articolul 438, din Codul Penal italian privind epidemia, la care face trimitere: "Cel care cauzeaza o epidemie prin raspandirea de germeni patogeni este pedepsit cu detentiune pe viata. Daca in urma faptei rezulta moartea mai multor persoane, se aplica pedeapsa cu moartea."Coronavirus: Cine minte in declaratia data la intrarea in Romania risca pana la 2 ani de inchisoare