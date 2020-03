O asociatie de procurori cere pedepse mult mai dure pentru cine incalca normele de sanatate publica: 10 ani pentru infectarea unui medic si 15 ani in cazul unui deces

Prevedere inspirata din cazul Gerota

Pedepsele maxime in acest caz ar creste exponential in functie de gravitate si pot ajunge de la maximum actual de 2 ani de inchisoare, la 7... 10 sau chiar 15 ani in cazul unui deces provocat in acest mod.Aceasta masura ar trebui sa permita autoritatilor judiciare sa aplice in mod eficient dispozitiile de drept penal in cazul incalcarii masurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infecto-contagioase, arata AMASP, intr-un comunicat transmisIn prezent, articolul 352 sanctioneaza cu inchisoare de la 6 luni pana la 2 ani sau amenda "", respectiv cu o luna pana la 6 luni de inchisoare sau amenda aceeasi fapta, daca aceasta este savarsita din culpa.Potrivit propunerii asociatiei de procurori, pedepsele pot creste progresiv, in cazul persoanelor suspectate de infectarea cu o boala infecto-contagioasa care nu au respectat masurile de izolare la domiciliu sau carantina institutionalizata.Exista o prevedere care pare inspirata din cazul de la Gerota, in care un fost sef adjunct al Politiei Capitalei n-a spus ca a fost in Israel, mai exact in teritoriile ocupate din Palestina, si internarea lui s-a transformat intr-o sursa de infectie.Daca o persoana a omis sa spuna medicilor informatii esentiale cu privire la posibilitatea de a fi intrat in contact cu o persoana suspecta sau confirmata ca fiind infectata cu o boala infecto-contagioasa, respectiv informatii privitoare la eventuale deplasari in zone aflate sub risc de astfel de epidemii si acest lucru a condus la infectarea personalului medical sau autoritatilor angajate in prevenirea si combaterea bolilor infecto-contagioase, ori a determinat reducerea in mod substantial a capacitatii de functionare a unui spital sau a oricarei alte institutii publice, acest lucru se sanctioneaza cu inchisoarea de la 3 la 10 ani.," explica procurorii de ce cer modificarea legii.Iata modificarile legislative propuse in cazul articolului 352 din Codul Penal.(1) Nerespectarea de catre o persoana suspectata de infectarea cu o boala infecto-contagioasa a masurilor de izolare la domiciliu sau carantina institutionalizata, precum si a altor masuri privitoare la prevenirea sau combaterea acestor tipuri de boli, se pedepseste cu inchisoarea de la 1 la 5 ani.(2) Nerespectarea de catre o persoana confirmata medical ca fiind infectata cu o boala infecto-contagioasa a masurilor de izolare la domiciliu sau carantina institutionalizata precum si a altor masuri privitoare la prevenirea sau combaterea acestor tipuri de boli, se pedepseste cu inchisoarea de la 1 la 5 ani.(3) Daca faptele prevazute la alin. (1) si (2) au condus la infectarea unei alte persoane, fapta se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani.(4) Daca faptele prevazute la alin. (1) si (2) au condus la infectarea mai multor persoane, fapta se pedepseste cu inchisoarea de la 3 la 10 ani.(5) Daca faptele prevazute la alin. (1) si (2) au avut ca urmare decesul unei persoane, fapta se pedepseste cu inchisoarea de la 5 la 15 ani.(6) Transmiterea, cu intentie, a unei boli infecto-contagioase se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani. Daca in urma infectarii se produce vreuna dintre urmarile de la art 194 C. pen. sau decesul persoanei, se aplica regulile privind concursul de infractiuni.(7) Omisiunea de a divulga cadrelor medicale sau altor autoritati competente in prevenirea si combaterea bolilor infecto-contagioase a unor informatii esentiale cu privire la posibilitatea de a fi intrat in contact cu o persoana suspecta sau confirmata ca fiind infectata cu o boala infecto-contagioasa, respectiv informatii privitoare la eventuale deplasari in zone aflate sub risc de astfel de epidemii, se sanctioneaza cu inchisoarea de la 1 la 5 ani.(8) Daca faptele savarsite in conditiile prevazute de alin (3) si (4) au condus la infectarea personalului medical sau autoritatilor angajate in prevenirea si combaterea bolilor infecto-contagioase, ori au determinat reducerea in mod substantial a capacitatii de functionare a unui spital sau a oricarei alte institutii publice, limitele de pedeapsa se majoreaza cu jumatate.(9) Faptele savarsite in conditiile prevazute de alin (7) daca au condus la infectarea personalului medical sau autoritatilor angajate in prevenirea si combaterea bolilor infecto-contagioase, ori au determinat reducerea in mod substantial a capacitatii de functionare a unui spital sau a oricarei alte institutii publice, se sanctioneaza cu inchisoarea de la 3 la 10 ani.(10) Daca faptele prevazute la alin. (1) si (2) au fost savarsite prin folosirea unui mijloc de transport in comun terestru, aerian sau naval, limitele de pedeapsa se majoreaza cu o treime (cazul avionului venit de la Madrid - n.red.).(11) Daca faptele prevazute la alin. (3) si (4) au fost savarsite din culpa, limitele de pedeapsa se reduc cu jumatate.(12) Tentativa la infractiunea prevazuta in alin. (6) se pedepseste.(13) Prin persoana suspectata de infectarea cu o boala infecto-contagioasa se intelege persoana fata de care se deruleaza investigatii medicale pentru confirmarea infectarii cu o boala infecto-contagioasa, persoana care a fost depistata in cursul unei anchete epidemiologice si despre care se stie ca a avut contact apropiat cu o persoana confirmata medical ca fiind infectata cu o boala infecto-contagioasa sau persoana care a intrat pe teritoriul Romaniei dintr-o zona declarata zona cu risc epidemiologic si despre care se presupune ca a avut contact cu persoane confirmate medical ca fiind infectate cu o boala infecto-contagioasa, precum si membrii de familie ai acestor categorii de persoane.Asociatia de procurori precizeaza ca solicitarea de modificare a dispozitiei legale este justificata de faptul ca, in contextul masurilor luate pentru evitarea raspandirii SARS-CoV-2 (COVID-19), au fost intocmite pana in prezent circa 40 de dosare penale pe teritoriul Romaniei, sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 alin. (1) Cod penal,Potrivit procurorilor, articolul 352 din Codul Penal sanctioneaza in prezent cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau amenda "nerespectarea masurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase, daca a avut ca urmare raspandirea unei asemenea boli", respectiv cu o luna la 6 luni sau amenda aceeasi fapta daca aceasta este savarsita din culpa.De asemenea, conform art. 34 lit. m) din HG 857/2011 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele din domeniul sanatatii publice, este sanctionata cu amenda contraventionala in cuantum cuprins intre 5.000 si 10.000 lei nerespectarea de catre persoane fizice, suspecti si convalescenti de boli transmisibile, contacti si purtatori sanatosi de germeni patogeni, precum si de catre persoane juridice a masurilor prevazute de normele in vigoare, in scopul prevenirii si combaterii bolilor transmisibile."Din analiza dispozitiilor Codului Penal,," explica procurorii.Acestia considera ca in situatia actuala, prin raportare la incidentele sesizate de autoritati si gravitatea situatiei globale, este necesara interventia legislativa, prin adoptarea unei legi penale temporare in conditiile articoului 7 din Codul Penal sau prin modificarea cu titlul permanent atat a continutului constitutiv al infractiunii prevazute de art 352, cat si a limitelor de pedeapsa si formelor agravante.," explica AMAPS.Schimbarea optiunii legiuitorului prin crearea unei forme tip a infractiunii care sa fie considerata de pericol si crearea unor forme agravante prin raportare la producerea rezultatului concret va conduce la evitarea situatiei actuale in care, in cele 40 de dosare in care se efectueaza cercetari, exista o posibilitate foarte mare de a se dispune clasarea, in cazul in care nu se va putea dovedi ca persoana a infectat, in mod direct, alti cetateni, cu toate ca actiunea de nerespectare a masurilor medicale a diminuat capacitatea de raspuns a sistemului medical intr-o situatie de urgenta, motiveaza asociatia de procurori."De asemenea, consideram ca nedivulgarea unor informatii esentiale privind posibilitatea intrarii in contact cu o persoana infectata, respectiv cu privire la faptul ca persoana s-a aflat intr-o zona sau tara care se regaseste sub risc de epidemie, trebuie sa se bucure de o incriminare distincta in cadrul infractiunii privind zadarnicirea combaterii bolilor, avand in vedere efectele negative pe care o astfel de omisiune le-ar putea aduce in primul rand personalului medical sau unitatilor spitalicesti, acestea find practic cel mai mult expuse in cazul unei astfel de conduite reprobabile," se arata in comunicat.Pe de alta parte, sanctiunea stabilita in prezent nu ar tine cont de multitudinea de efecte pe care un astfel de comportament social le poate produce si nici de gravitatea acestora.Spectrul efectelor care se produc ar putea fi unul redus, spre exemplu infectarea unei singure persoane, dar in acelasi timp poate fi unul foarte larg, spre exemplu, infectarea cadrelor medicale dintr-un spital, cu consecinta declararii starii de carantina in respectiva unitate, infectarea pacientilor internati, cu consecinta decesului acestora, pe fondul complicatiilor altor boli asociate.," conchide AMASP.