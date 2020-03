Pedepsele pentru incalcarea carantinei pot ajunge la 15 ani de inchisoare. Guvernul explica de ce era nevoie de OUG

"Masurile dispuse nu au fost respectate"

De ce s-a ales calea ordonantei

Iata modificarile

Art. 352. Zadarnicirea combaterii bolilor

Art. 326. - Falsul in declaratii

Apare omisiunea declararii de informatii

Este vorba despre majorarea pedepselor pentru falsul in declaratii si zadarnicirea combaterii bolilor si, totodata, este introdusa o infractiune noua: omisiunea de a da date.Proiectul si nota de fundamentare au fost publicate pe site-ul Ministerului Justitiei. Modificarile esentiale au fost facute in cazul infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor. Daca vechea prevedere stabilea pedepse de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda, prin modificarile aduse de OUG acestea cresc exponential in functie de gravitatea infractiunii, cate persoane au fost infectate sau daca au intervenit decese ca urmare a infectarii.Transmiterea virusului de catre o persoana care stie ca sufera de aceasta boala se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani, iar pedepsele pot ajunge la 12 sau 15 ani, in cazurile soldate cu decese.De asemenea, se face diferenta intre infractiunea din culpa si situatia cand infectarea s-a facut de o persoana care stia ca sufera de aceasta boala.Guvernul motiveaza adoptarea proiectului de OUG prin evolutia situatiei epidemiologice la nivel national si international, determinata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 si prin faptul ca neluarea unor masuri urgente, cu caracter exceptional pentru limitarea infectarii in randul populatiei, ar avea un impact deosebit de grav."Observand ca, de la inceputul lunii martie si pana in prezent, un numar tot mai mare de persoane, fata de care s-a dispus masura de carantina institutionalizata sau, dupa caz, masura de izolare la domiciliu, nu respecta aceste masuri,, fiind deja in lucru in cadrul a 27 de unitati de parchet un numar de, in care sunt cercetate astfel de persoane, numarul potentialelor victime fiind de circa 80," motiveaza Guvernul. Guvernul explica de ce s-a ales calea unei ordonante de urgenta si nu a unui proiect legislativ: este o situatie extraordinara a carei reglementare nu mai poate fi amanata."Necesitatea instituirii unui cadru normativ care sa asigure, inclusiv prin intermediul normelor de drept penal, respectarea masurilor dispuse pentru limitarea infectarii cu coronavirusul SARS-CoV-2 in randul populatiei constituie o situatie extraordinara a carei reglementare nu mai poate fi amanata, in sensul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata.," se motiveaza in actul legislativ.(1) Nerespectarea masurilor de carantina sau de spitalizare dispuse pentru prevenirea sau combaterea bolilor infecto-contagioase se pedepseste cu(2) Nerespectarea masurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infecto-contagioase, daca fapta a avut ca urmare raspandirea unei asemenea boli, se pedepseste cu(3) Transmiterea, prin orice mijloace, a unei boli infecto-contagioase de catre o persoana care stie ca sufera de aceasta boala se pedepseste cu(4) Daca fapta prevazuta in alin. (2) este savarsita din culpa, pedeapsa este(5) Daca prin faptele prevazute in alin. (1) si alin. (2) s-a produs vatamarea corporala a uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este(6) Daca prin faptele prevazute in alin. (1) si alin. (2) s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este(7) Daca prin fapta prevazuta in alin. (3) s-a produs vatamarea corporala a uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este(8) Daca prin fapta prevazuta in alin. (4) s-a produs vatamarea corporala a uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este(9) Tentativa la infractiunea prevazuta in alin. (3) se pedepseste.(10) Prin carantina se intelege restrictia activitatilor si separarea de alte persoane, in spatii special amenajate, a persoanelor bolnave sau care sunt suspecte, intr-o maniera care sa previna posibila raspandire a infectiei sau contaminarii.Infractiunea de fals in declaratii este modificata si apare varianta in care o persoana ascunde existenta unui risc de infectare cu o boala infecto-contagioasa, care se pedepseste cu inchisoarea de la 1 la 5 ani.(1) Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unei persoane dintre cele prevazute in art. 175 sau unei unitati in care aceasta isi desfasoara activitatea in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste la producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda.(2) Fapta prevazuta la alin.(1), savarsita pentru a ascunde existenta unui risc privind infectarea cu o boala infectocontagioasa, se pedepseste cuIn fine, ultima modificare vizeaza introducerea articolului - Omisiunea declararii unor informatii, infractiune care poate fi pedepsita cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda."Omisiunea persoanei de a divulga cadrelor medicale sau altor persoane dintre cele prevazute in art. 175 sau unei unitati in care acestea isi desfasoara activitatea a unor informatii esentiale cu privire la posibilitatea de a fi intrat in contact cu o persoana infectata cu o boala infecto-contagioasa se pedepseste cu."