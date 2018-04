Platforma lui Ciolos: Coalitia PSD-ALDE se pregateste sa transforme Romania intr-un paradis penal

Ziare.

Sursa citata prezinta si motivele pentru care politicienii din coalitia de guvernare ar vrea sa redefineasca grupul infractional organizat:"Potrivit comunicatului DNA din noiembrie 2017, s-a dispus efectuarea urmaririi penale fata de suspectul Dragnea Liviu Nicolae, presedinte al Consiliului Judetean Teleorman la data faptelor, pentru:-constituirea unui grup infractional organizat;-doua infractiuni de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene;-doua infractiuni de abuz in serviciu cu obtinere de foloase pentru sine sau pentru altul;Suspectul Dragnea Liviu Nicolae este astazi presedintele Camerei Deputatilor si presedintele Partidului Social Democrat, aflat la guvernare", afirma Platforma Romania 100 Totodata, precizeaza platforma fostului premier Dacian Ciolos, politicienii din coalitia de guvernare vor sa dezincrimineze marturia mincinoasa si sa modifice prevederile referitoare la favorizarea faptuitorului, pentru a-l ajuta pe Calin Popescu Tariceanu."Cei mai importanti oameni din stat isi fac legi cu dedicatie. Cei mai importanti oameni din stat vor sa reduca la tacere DNA, institutia care a dat comunicatele mentionate mai sus, introducand, prin modificarile la Codul de Procedura Penala, interdictia parchetelor de a comunica public despre anchete pe rol sau aflate in camera preliminara. Nu vom mai avea comunicate ale DNA, DIICOT sau ale altor structuri de parchet cu privire la puneri sub acuzare, inculpari sau trimiteri in judecata.Insa cel mai important aspect al acestui demers politic de subminare a unei justitii independente si functionale este faptul ca niciunul dintre noi nu se va mai simti si nu va mai fi in siguranta in aceasta tara. Cetatenii romani nu-si vor mai simti copiii in siguranta in propria tara", mai precizeaza Platforma Romania 100.Sursa citata subliniaza ca, dupa modificarea Codului de Procedura Penala, in 24 de ore, orice martor poate fi intimidat, amenintat, agresat. Cel care scapa in acest fel pentru ca martorul, speriat, nu mai depune marturie este cel care poate finaliza actul de agresiune asupra copilului, parintelui sau partenerului tau."Mai mult decat atat, nu se va mai putea dispune arestarea preventiva pentru infractiuni precum: agresiunea sexuala, actul sexual cu un minor, coruperea sexuala a minorilor, racolarea minorilor in scopuri sexuale, furt, furt calificat, inselaciune, abuz in serviciu, delapidare, represiune nedreapta, cercetare abuziva, supunerea la rele tratamente, spalarea de bani.Acesti indivizi pot sa dispara oricand, fara sa deconteze nici macar o secunda din viata distrusa a unui copil. Sau pot pleca linistiti in paradisuri exotice, fara sa raspunda niciun minut pentru albirea intereselor mafiote si a banilor murdari ai grupurilor de crima organizata din care de multe ori fac parte. Nu e niciun secret ca, atunci cand legea nu o tulbura, crima organizata ajunge sa macine sistematic la temelia statului si a societatii", precizeaza Platforma Romania 100.Platforma lui Ciolos mai afirma ca modificarile propuse pun in pericol insasi pozitia Romaniei in Uniunea Europeana, un spatiu al unor valori si reguli comune foarte bine definite."Cum vor aborda Dragnea si Tariceanu subiectul modificarii legilor justitiei si a Codurilor cu liderii Europei, in urmatoarele luni? Vor face schimb de experienta cu privire la adoptarea unor legi cu dedicatie? Le vor arata omologilor europeni mentiunile privind numele si dosarele lor penale date ca exemplu in expunerea de motive pentru aceste propuneri legislative?Intelegem azi care ar trebui sa fie deviza acestei coalitii de guvernare: "Omule fara de lege, indrazneste sa scapi impreuna cu noi. De restul, cetateni onesti ai acestui stat pe care nu ne mai obosim sa il guvernam, nu ne pasa. Nu ne pasa de faptul ca legea trebuie sa ii ocroteasca si pe ei"", conchide Platforma Romania 100.