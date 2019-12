Proiect de modificare a Codului penal: Pedepse mai mari in cazul abuzurilor impotriva minorilor

Ziare.

Mai multi deputati si senatori USR PSD si PMP au depus, in Parlament, o propunere legislativa pentru modificarea si completarea legii nr.286/2009 privind Codul penal si a legii nr.135/2010 privind Codul de procedura penala"Initiativa propusa urmareste cresterea pedepselor pentru cazurile de abuz impotriva minorilor, astfel incat pedepsele sa nu mai poata fi pronuntate cu suspendare, mai ales in contextul unei diferente mari de varsta"m se arata in expunerea de motive.Initiatorii mai spun ca "totodata, diferenta de varsta pentru care infractiunile nu vor fi sanctionate va scadea de la 3 la 2 ani, cu scopul de a limita situatiile in care abuzatorul primeste pedeapsa minima. De asemenea, propunerea prevede cresterea varstei minime pentru care un astfel de act poate fi considerat consimtamant, de la 15 la 16 ani".Astfel:(1) Raportul sexual, actul sexual oral sau analm precum si oricer alte acte de penetrare vaginala sau anala comise cu un munor intre 14 si 16 ani se pedepsesc cu inchisoarea de la 1 la 5 ani,(2) Fapta savarsita asupra unui miunor care nu a implinit varsta de 14 ani, se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi,Fapta comisa de un major cu un minor cu varsta intre 156 si 18 ani, se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 9 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi daca:-minorul este membru de familie al majorului-minorul se afla in ingrijirea, oocrotirea, educarea, paza sau tratamentu faptuitorului sau acesta a abuzat de pozitia sa recunoscuta de incredere sau de autoritate asurpra minorului ori de situatia deosebit de vulnerabila a acestuia, ca urmare a unui handicap psihic sau fizic ori ca urmare a unei situatii de dependenta-fapta a pus in pericol viata mionorului-a fost comisa in scopul producerii de materiale pornograficFapta se pedepseste cu inchisoarea de la 4 la 11 ani si interzicerea unor drepturi daca diferenta de varsta depaseste 5 aniFaptele prevazute la alin. 1 si 2 nu se sanctioneaza daca diferenta de varsta nu depaseste 2 aniTotodata, tentativa se pedepseste.Articolul 220 va avea urmatorul cuprins:(1) Comiterea unui act de natura sexuala altul decat cel prevazut in articolul 220 impotriva unui minor care nu am primit varsta de 16 ani de cand si determinarea minorului ca suport eu rpd un astfel de acte pedepseste cu ploaia de la unu la cinci ani(2) Pedeapsa este inchisoarea de la doi la sapte ani si interzicerea exercitarii unor drepturi atunci cand:-minorul este ruda in linie directa, frate sau sora-minorul se afla ingrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul faptuitorului- fapta fost comisa in scopul producerii de materiale pornografice- fapta pus in pericol viata minoruluiActul sexual de orice natura savarsit de un major in prezenta unui minor care nu am primit varsta de 16 ani se pedepseste cu inchisoare de la un an la patru ani sau cu amenda Determinarea de catre un major a unui minor care nu a implinit varsta de 16 ani, sa asiste la comiterea unor acte cu caracter exhibitionist ori la spectacole sau reprezentatii, in cadrul carora se comit acte sexuale de orice natura, precum si punerea la dispozitia acestuia de materiale cu caracter pornografic, se pedepsesc inchisoare de la 1 la 4 ani sau cu amenda.Faptele prevazute in alineatul (1) nu se pedepsesc daca diferenta de varsta nu pe depaseste doi ani.Tentativa la infractiunile prevazute in alineatul (1) si (2) se pedepseste.Articolul 222 va avea urmotarul cuprins:Fapta persoanei majore de a-i propne unui minor care nu a implinit varsta de 16 ani sa se intalneasca, in scopul comiterii unui act dintre cele prevazute in art. 220 sau art. 221, inclusiv atunci cand propumerea a fost facuta prin mijloacele de transmitere la distanta, se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani sau cu amenda."Masura arestarii preventive a inculpatului poate fi luata si daca din probe rezulta suspiciunea rezonabila ca acesta a savarsit o infractiune intentionata contra vietii, o infractiune prin care s-a cauzat vatamarea corporala sau moartea unei persoane, o infractine contra securitatii nationale prevazuta de Codul penal si alte legi speciale, o infractiune de trafic de droguri , de efectuare de operatiuni ilegale cu precursori sau cu alte produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, o infractiune privind nerespectarea regimului armelor, munitiilor, materialelor nucleare, al materiariilor explozive si al precursorilor de expliozivi restrictionati, trafic si exploatarea persoanelor vulnerabile, acte de terorism, spalare a banilor, falsificare de monede, timbre su de alte valori, santaj, viol, act sexual cu un minor, racolarea minorilor in scopuri secuale, lipsire de libertate in mod ilegal, evaziune fidcala, ultraj, ultraj judiciar, ultrajul contra nbunelor moravuri, o infractiune de coruptie , o infractiune savarsita prin sisteme informatice sau mijloace de comunicare electronica sau o alta infractiune pemtru care legea prevede pedeapsa inchisorii de 5 ani ori mai mare si, pe baza evaluarii faptei, a modului si a circumstantelor de comitere a acesteia, a anturajului si a mediului din care acesta provine, a antecedentelor penale si a altor imprejurari privitoare la persoana acesttuia se constata ca privarea sa de libertate este necesara pentru inlaturarea unei stari de pericol pentru ordinea publica", se mai arata in documentul citat.Senatul este prima Camera sesizata, for decizional fiind Camera Deputatilor.