Romania 100 condamna interventia brutala a jandarmeriei si ofera un model de plangere penala pentru cetatenii agresati

"Platforma Romania 100 condamna ferm interventia brutala si disproportionata a fortelor de ordine in timpul protestului Diasporei din 10 august 2018. Sute de oameni au fost raniti in timpul acestei interventii ilegale si iresponsabile a autoritatilor. Sute de copii au inhalat gaze lacrimogene si alte substante degajate din avanposturile jandarmilor.Indemnam toate persoanele care au devenit victime ale violentei trupelor Jandarmeriei sa isi apere drepturile prin actiuni in justitie . In acest sens, facem cunoscuti pasii de urmat pentru tragerea la raspundere a celor responsabili de incalcarea drepturilor cetatenesti si care au pus in pericol sanatatea si viata protestatarilor pasnici ", transmite Platforma Romania 100.Reprezentantii Platformei recomanda cetatenilor sa solicite eliberarea unui certificat medico-legal de catre Institutuk National de Medicina Legala, in cazul in care au fost vatamati mai grav si au vanatai, contuzii, dificultati de respirati sau probleme cu vederea. Plangerea penala, impreuna cu certificatul medico-legal, se depune de catre cetatean la Parchetul Militar, care va fi apoi audiat cu privire la fapta reclamata.Modelul de plangere penala este pus la dispozitie cetatenilor pe site-ul Platformei Romania 100.Incidente extrem de violente au avut loc vineri seara la mitingul diasporei din Piata Victoriei, la care au luat parte zeci de mii de oameni. Astfel de incidente s-au produs pe tot parcursul protestului - unele persoane au fortat gardurile in zona din fata Guvernului si au aruncat cu diverse obiecte, in special sticle de plastic, iar scutierii au intervenit cu grenade cu gaze lacrimogene si cu tunul cu apa.Inainte de miezul noptii, jandarmii au intrat in forta in Piata Victoriei, gonind oamenii, desi mii de persoane protestau in continuare. Doi jandarmi , intre care o femeie, au fost prinsi la un moment dat de un grup de persoane violente, care au inceput sa ii loveasca. Cei doi jandarmi au fost scosi de un grup de manifestanti pasnici, care au facut scut uman in jurul celor doi jandarmi si i-au escortat pana la un grup de jandarmi, care nu au intervenit pentru a-si salva colegii. Armele celor doi jandarmi care au fost batuti au fost sustrase. Parchetul General a anuntat sambata ca procurorii militari s-au sesizat din oficiu si au inregistrat dosar penal cu privire la modul de interventie a jandarmilor si la incidentele petrecute la manifestatia din Piata Victoriei.