Proteste in toata lumea: Scoateti avortul din Codul Penal!

De peste 150 de ani, intreruperea de sarcina este pedepsita in Germania prin Codul Penal, fiind plasata intre ucidere la cerere si omor din neglijenta. Inca din 1970, miscarea sugestiv intitulata "Abdomenul meu imi apartine" demonstra pentru eliminarea paragrafului 218.Aproape 50 de ani mai tarziu, activistele ies astazi, din nou, in strada, cu aceleasi solicitari: "Scoateti avortul din Codul Penal!".Sarah Thibol, activista in cadrul organizatiei Frauen*Kollektiv Koln, este una dintre demonstrante. Personal, ea si-a propus ca, inainte de toate, "cat mai multe femei sa afle ca intreruperea de sarcina nu este legala in Germania. Multe sunt atat de surprinse cand afla cum se prezinta situatia."Intreruperea de sarcina se pedepseste in Germania cu privare de libertate de pana la trei ani sau cu amenda. Daca interventia este motivata medical, daca sarcina este rezultatul unui viol sau daca femeia se lasa consiliata in centre speciale, atunci avortul este permis fara a fi pedepsit. Dar aceste exceptii nu transforma interventia intr-una legala, ci doar exclude pedeapsa.In 2018, potrivit Oficiului Federal de Statistica, in Germania au fost inregistrare putin peste 100.000 de intreruperi de sarcina. In 96 la suta dintre cazuri, interventia a fost precedata de consiliere si a avut loc inaintea celei de-a 12-a saptamani de sarcina.Aproape patru procente din interventii au fost motivate medical si doar in 20 de cazuri au existat indicatii criminalistice, adica sarcina era rezultatul unui viol.Desi mai toate femeile din Germania pot solicita intreruperea sarcinii pe baza acestor exceptii, Sarah Thibol si alte activiste solicita scoaterea completa a avortului de sub incidenta legii penale. "Depindem de altii. Noi nu avem acest drept", spune ea. "Noua ni se permite doar daca cineva spune: 'acum este in ordine, poti face intreruperea.' Dar, de fapt, nu este permis."Kate Cahoon, activista in cadrul Uniunii pentru Autodeterminare Sexuala, abordeaza o alta problema. Existenta celor doua paragrafe in Codul Penal impune temei un caracter tabu. "Tema este atat de emotional incarcata, incat femeile cu sarcina neplanificata, care se decid pentru avort, sunt stigmatizate."Momentan, mai ales politicienii din Partidul Stangii, ecologistii si liberalii solicita legalizarea interuperii de sarcina in Germania. Nu exista insa o majoritate. Si candidatii la conducerea SPD, Christina Kampmann si Michael Roth, intentioneaza sa se implice in viitor.Conservatorii si partidul de extrema dreapta AfD resping insa initiativa. "Legislatia in vigoare ofera, alaturi de consiliere, cea mai buna protectie pentru copilul nenascut si pentru mama aflata intr-o situatie dificila", declara de exemplu Elisabeth Winkelmeier-Becker, specialista pentru probleme legislative din cadrul grupului parlamentar al CDU/CSU.Ca tema continua sa incinga spriritele am constatat si pe 21 septembrie, la Berlin. Acolo au avut loc demonstratiile sub deviza "Mars pentru Viata" impotriva intreruperilor de sarcina. Organizatorii de la "Uniunea federala Drept la viata" au anuntat ca la actiune au participat peste 8.000 de persoane.Presedintele uniunii, Alexandra Linder, este de parere ca fiecare om are "din momentul conceperii si pana la moarte aceeasi demnitate personala". Ea si restul demonstrantilor au fost intampinati de circa 5.000 de anti-protestatari, care au blocat partial strazile, pentru a atrage atentia.Discutia publica despre reglememtarile juridice din Germania a capatat noi dimensiuni dupa condamnarea medicului Kristina Hanel, in noiembrie 2017. Ea a fost condamnata la plata unei amenzi de 6.000 de euro, doar pentru ca printre serviciile oferite pe pagina de Internet a cabinetului ei se afla si intreruperea de sarcina.In urma protestelor, Bundestagul a acceptat in primavara reformarea paragrafului 219a. Prin aceasta prevedere, medicilor li se interzice sa informeze asupra intreruperii de sarcina. Acum ei au dreptul sa mentioneze acest tip de interventie, dar fara a oferi detalii despre metodele aplicate. Informatia este prezentata pe o lista a Colegiului Medicilor si publicata in Internet.Ativista Cahoon nu este multumita de rezultatul reformei. "Este un compromis foarte las", spune ea. "Nu a atras niciun fel de imbunatatire. Lista este aproape complet goala. Este pur si simplu o dezamagire. Am auzit de la medici ca nu sunt dispusi sa se treaca pe lista, atat timp cat nu exista o reglementare clara".In lipsa unei legislatii clare, multi medicii nu au curajul de a oferi intreruperi de sarcina, mai explica Cahoon. In plus, multi doctori nu au pregatirea necesara pentru o astfel de interventie.Avortul nu este tematizat in timpul facultatii. Doar din ultimul semestru de iarna, Charite din Berlin a introdus un seminar pe tema intreruperii de sarcina.In rest, studentii trebuie sa se informeze pe cont propriu. "Daca nu suntem pregatiti in aceasta directie, trebuie sa dam dovada de multa initiativa proprie pentru a invata. Nu vor mai exista in fapt niciun fel de medici care sa faca aceasta interventie" spune, de exemplu, Caroline Gabrysch, activista in cadrul "Medical Students for Choice".Multe femei povestesc ca sunt nevoite sa se deplaseze la distante de sute de km pentru a se supune unei asemenea interventii. Potrivit Oficiului Federal de Statistica, in 2019 in toata Germania exista doar 1.150 de cabinete si clinici in care se efectueaza inreruperi de sarcina. In 2003, interventia se realiza in aproape 2.300 de unitati medicale.Organizatii precum Medical Students for Choice incearca sa compenseze lipsa informatiilor din timpul studiului. Printre acestea se numara si asa numitele Papaya Workshops in cadrul carora, pe baza fructului exotic, este exemplificata interventia medicala.Eliminarea paragrafelor 218 si 219 din Codul Penal este scopul declarat al activistelor, care vor iesi astazi pe strazile din Germania. Pentru Sarah Thibol din Koln, acesta ar fi doar inceputul. "Eliminarea paragrafelor este minimum posibil", spune ea."Trebuie sa continuam sa luptam pentru ca femeile care chiar apeleaza la intreruperile de sarcina sa nu fie date afara de la serviciu sau sa nu fie excluse din comunitate", conchide ea.