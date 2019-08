Zegrean a gasit 4 puncte critice in ordonanta de modificare a Codurilor Penale: Este praf in ochii lumii!

"Incearca din nou sa prosteasca lumea"

Minimul pedepsei ramane neschimbat

"Infractorii nu se tem de pedepse"

"Nu-i intereseaza ce spune poporul"

Accentul ar trebui pus pe preventie

Ziare.

com

Potrivit acestuia, solutia in aceste cazuri ar fi preventia, nu pedeapsa.Intr-o declaratie acordata, Augustin Zegrean scoate in evidenta patru hibe principale ale proiectului care a fost anuntat ieri de ministrul Justitiei si promovat intens pana acum de premierul Viorica Dancila, in contextul scandalului Caracal.1. Desi OUG are ca motivare ancheta in dosarul crimelor de la Caracal, noile prevederi nu se aplica in acest caz. Motivul: in domeniul penal se aplica principiul legii mai favorabile.2. A fost marit maximul special al pedepselor, dar minimul a ramas acelasi, practic nu se intampla nimic, deoarece judecatorul este cel care decide, in final, sentinta.3. Infractorii nu se gandesc la pedepse cand comit faptele.4. Romanii au decis la referendumul din 26 mai ca Legile Justitiei sa nu mai fie modificate prin OUG, iar Viorica Dancila ignora vointa poporului. Ana Birchall a prezentat, joi, concluziile si propunerile grupului de lucru reunit la nivelul Ministerului Justitiei, dupa ce premierul Viorica Dancila a declarat ca isi doreste sanctiuni drastice si inasprirea legislatiei penale pentru criminali, violatori si pedofili si ca, in acest sens, va da o ordonanta de urgenta.Pentru ca este vorba de legea penala si oricine ar fi ala (), cat de monstru ar fi, beneficiaza de legea penala mai favorabila. Deci legea care era in vigoare la data la care a comis faptele. Daca aia este mai favorabila," explica Augustin Zegrean implicatiile ordonantei asupra cazului Caracal.Fostul presedinte al Curtii Constitutionale da de inteles ca Guvernul, daca voia sa schimbe ceva, trebuia sa creasca minimul pedepselor, nu a maximul.. Daca pedeapsa este, sa zicem, de la 2 la 5 ani, si o fac de la 2 la 8 nu se schimba nimic, pentru ca judecatorul poate in continuare sa aplice pedeapsa minima. Nu este obligat sa aplice pedeapsa maxima.Judecatorul este cel care decide. Oricat ar mari ei () maximul pedepsei, nu are mare importanta", ne-a explicat Augustin Zegrean.Potrivit fostului judecator CCR, cei care comit faptele, infractorii, nu se gandesc la ce pedeapsa vor primi pentru ca au incalcat legea.", declara Zegrean.Al patrulea punct ridicat de Zegrean se refera la rezultatele referendumului consultativ pe tema Justitiei care a avut loc pe 26 mai 2019. Romanii au spus atunci ca nu vor ca Legile Justitiei si Codurile Penale sa mai fie modificate prin OUG."Poporul la referendum s-a exprimat ca Legile Justitiei nu pot fi modificate sau adoptate prin OUG. Daca ar face asta acum, ar trata cu dispret vointa poporului exprimata la referendum. Poporul nu a spus atunci doar ca sa nu micsoreze pedepsele, nici sa le mareasca nu se poate.Nu-i intereseaza ca aceiasi oameni vor merge la vot la toamna si la anul, pentru ca au vazut de atatea ori ce au facut ce au vrut cu vointa poporului", adauga Zegrean.Fostul judecator CCR crede ca solutia ar fi preventia infractiunilor, nu pedeapsa: "Ce-i mai pasa fetitei aceleia pe care a omorat-o ala, daca a omorat-o, sau daca a violat-o, dupa ce s-a intamplat fapta, ce-i mai pasa cata inchisoare va primi ala?"Aceasta preventie ar trebui facuta prin institutiile statului."Are statul institutii suficiente care ar trebui sa se ocupe de asta.Preventia este primul lucru", explica acesta.De ce OUG anuntata de Dancila "este praf in ochii lumii?""Nu asa se rezolva lucrurile. Ei isi inchipuie ca in felul asta scapa de raspundere.", concluzioneaza Augustin Zegrean.