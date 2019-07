Alerta meteo: De la 37 de grade, la vijelii si grindina in aproape toata tara. Vantul va sufla cu 100 km/h

Foto: Administratia Nationala de Meteorologie

In intervalul mentionat, in sudul, sud-estul si local in centrul si estul tarii, precum si in zonele montane si submontane, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin intensificari ale vantului, vijelii, averse torentiale, frecvente descarcari electrice si grindina. Cantitatile de apa vor depasi 25 l/mp si pe arii restranse 40...50 l/mp.Acesta vizeaza Capitala si judetele Dambovita, Teleorman, Giurgiu, Prahova, Buzau, Braila, Ialomita, Calarasi, Ilfov, Vrancea, Galati, Brasov, Covasna, Harghita, Constanta, Tulcea si zona de munte a judetelor Mures si Bacau.In acest interval, vor fi perioade cu intensificari puternice ale vantului (rafale de peste 80...100 km/h), vijelii, grindina de dimensiuni medii si mari, frecvente descarcari electrice si averse torentiale. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, se vor inregistra cantitati de apa ce vor depasi 40 l/mp si izolat 50...70 l/mp.Astfel de fenomene se vor semnala la inceputul intervalului in centrul tarii si la munte, iar dupa-amiaza si in prima parte a noptii, mai ales in sud-est.De asemenea,pentru sud-estul si local sudul tarii, unde vor mai fi manifestari de instabilitate atmosferica: averse torentiale, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii si grindina.Cantitatile de apa vor depasi 20...25 l/mp si izolat 40 l/mp.A.G.