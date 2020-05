ANM: 5 coduri galbene, unul portocaliu si informare de vreme rea pentru toata tara. Prognoza speciala pentru Bucuresti

Foto: Administratia Nationala de Meteorologie

Cum va fi vremea in Capitala

Astfel,. In intervalul mentionat, in cea mai mare parte a tarii, temporar vor fi intensificari ale vantului, cu viteze la rafala in general de peste 45...55 km/h. La munte rafalele vor depasi 60...70 km/h si se vor semnala precipitatii mixte.Local si temporar in nord, centru, est si sud-est va ploua moderat cantitativ si vor fi perioade cu manifestari de instabilitate atmosferica (averse ce pot avea si caracter torential si descarcari electrice). In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 15...25 l/mp si punctiform 30 l/mp.pentru zona montana. In intervalul mentionat, in zona montana inalta, vantul va avea intensificari cu rafale de peste 90...100 km/h.Temporar, la altitudini de peste 1.700 m, se vor semnala precipitatii predominant sub forma de ninsoare si local va fi viscol.valabil pentru Maramures, Transilvania, Oltenia, sud-vestul Munteniei, unde local si temporar vor fi intensificari ale vantului cu viteze la rafala ce vor depasi in general 55...65 km/h.. In intervalul mentionat, in zona inalta, vantul va avea intensificari cu rafale de peste 90...100 km/h.Temporar, la altitudini de peste 1.700 m, se vor semnala precipitatii predominant sub forma de ninsoare si local va fi viscol.pentru Maramures si Transilvania, unde local si temporar vor fi intensificari ale vantului cu viteze la rafala ce vor depasi in general 55...60 km/h.valabil pentru vestul Munteniei, nordul si centrul Moldovei, unde local si temporar vantul va avea intensificari, cu viteze la rafala cuprinse, in general, intre 55 si 65 km/h, mai ridicate in nordul Moldovei, unde se vor inregistra peste 70 km/h.pentru zona montana inalta a Carpatilor Meridionali si de Curbura, unde vor fi intensificari puternice ale vantului, cu viteze la rafala de 120...140 km/h, temporar va ninge slab, iar ninsoarea va fi viscolita., vremea se va racori fata de ziua anterioara, astfel ca temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 17 grade, iar cea minima va fi de 4...6 grade. Cerul va fi variabil, cu innorari temporare ziua, cand trecator va ploua slab.Vantul va avea intensificari temporare, in prima parte a zilei, cu viteze la rafala in general de 45...50 km/h, iar noaptea va diminua semnificativ in intensitate., vremea va fi racoroasa. Cerul va fi temporar noros si trecator, pe parcursul zilei, vor fi conditii pentru ploi slabe. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari ziua, cand la rafala se vor inregistra viteze in jurul a 40 km/h. Temperatura maxima va fi de 18...19 grade.A.G.