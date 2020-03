ANM a actualizat avertizarile de vreme rea, cu 4 noi coduri galbene si portocalii de vant si ninsoare - pana cand tine frigul

Foto: Administratia Nationala de Meteorologie

Astfel, de marti la ora 11:00 pana la ora 20:00 este in vigoare unpentru cea mai mare parte a zonei montane, in Dobrogea, Muntenia, Banat, Crisana, local in Oltenia, sud-vestul Moldovei, precum si in jumatatea sudica a Transilvaniei, unde vor fi intensificari ale vantului cu viteze in general de 55...75 km/h.De la ora 11:00 pana la ora 20:00 este vigoare si un, pentru vestul Olteniei si al Carpatilor Meridionali, unde va continua sa ninga moderat cantitativ (10...15 l/mp) si sa se depuna strat de zapada consistent. Vantul va prezenta intensificari cu viteze de 55...75 km/h, iar in zona montana a judetelor Caras-Severin, Hunedoara si Gorj, rafalele vor depasi 80...90 km/h, iar pe creste 100...120 km/h, viscolind puternic ninsoarea.Tot de marti de la ora 20:00 pana joi la ora 10:00 va fi in vigoare unpentru zona montana, in nord-estul Munteniei si pe litoral. Temporar vantul va avea intensificari, cu viteze in general de 55...80 km/h, iar la munte zapada va fi spulberata si vizibilitatea redusa.De asemenea, tot de marti de la ora 20:00 pana joi la ora 10:00 va fi in vigoare unpentru zona montana a judetelor Caras-Severin, Mehedinti, Hunedoara si Gorj, unde vantul va prezenta intensificari cu viteze in general de 80...110 km/h, spulberand puternic zapada.A.G.