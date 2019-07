Avertizare meteo de vreme rea in 12 judete

Ziare.

Astfel, incepand de duminica, 28 iulie, ora 14, pana luni, 29 iulie, ora 10, este valabil un cod galben de vreme rea in judetele marcate pe harta.In intervalul mentionat, in Crisana, Banat, Oltenia si sud-vestul Transilvaniei, precum si in zonele montane, vor fi vijelii, descarcari electrice, averse ce vor avea si caracter torential si, pe arii restranse, grindina. Cantitatile de apa vor depasi 20...30 l/mp si, izolat, 40 l/mp.Astfel de fenomene, dar pe suprafete mai restranse si in intervale scurte de timp, se vor semnala si in restul teritoriului.De asemenea, in intervalul duminica, 28 iulie, ora 18 - luni, 29 iulie, ora 06, este in vigoare un cod portocaliu de vreme rea.In intervalul mentionat, in judetele Caras-Severin, Mehedinti, Gorj si Dolj, vor fi perioade cu averse torentiale, intensificari puternice ale vantului cu rafale de peste 70...80 km/h, frecvente descarcari electrice si grindina. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 35...40 l/mp si, izolat, 50...60 l/mp.ANM informeaza si ca local, in zonele de campie si podis, in dupa-amiaza zilei de duminica, 28 iulie, va fi canicula, disconfort termic accentuat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge sau va depasi pragul critic de 80 de unitati.In functie de evolutia si intensitatea fenomenelor meteorologice, ANM va actualiza prezentul mesaj prin avertizari de vreme severa imediata.