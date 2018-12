Avertizare meteo: Vant puternic in 12 judete, in urmatoarele ore

Ziare.

com

Potrivit ANM, pana la ora 11, judetele Prahova, Arges si Dambovita sunt sub cod portocaliu de vant.In aceste zona, vor fi intensificari ale vantului, temporar cu viteze de peste 110- 120 km/h, iar ninsoarea slaba va fi puternic viscolita, ceea ce va determina diminuarea vizibilitatii sub 50 de metri.De asemenea, judetele Valcea, Gorj, Hunedoara, Caras-Severin si Suceava sunt sub atentionare cod galben de vant pana la ora 11, iar Brasovul si Sibiul, pana la ora 12.Pana la ora 14 este atentionare cod galben de vant si in judetele Constanta si Tulcea.In judetele afalte sub cod galben se vor semnala intensificari ale vantului care vor atinge la rafala 80-100 km/h, iar ninsoarea viscolita va determina scaderea vizibilitatii sub 50 de metri.