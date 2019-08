Avertizare ANM: Manifestari meteo extreme imediate, in mai multe zone din tara

Ziare.

Astfel, unpentru:Judetul Caras-Severin: Resita, Bocsa, Berzovia, Maureni, Farliug, Doclin, Forotic, Ramna, Vermes, Ezeris, Zorlentu Mare, Ocna de Fier;Judetul Arad: Gurahont, Halmagiu, Varfurile, Savarsin, Barzava, Varadia de Mures, Birchis, Petris, Halmagel, Plescuta, Brazii, Bata;Judetul Timis: zona de munte;Judetul Timis: Lugoj, Buzias, Faget, Gataia, Costeiu, Nadrag, Jamu Mare, Gavojdia, Denta, Belint, Darova, Bethausen, Victor Vlad Delamarina, Tomesti, Dumbrava, Tormac, Boldur, Moravita, Margina, Traian Vuia, Fardea, Birda, Balint, Criciova, Manastiur, Barna, Stiuca, Nitchidorf, Curtea, Ohaba Lunga, Pietroasa, Bara;In aceasta perioada se vor manifesta frecvente descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, dar si averse ce vor cumula izolat 15-20 l/mp, grindina de mici dimensiuni.De asemenea, un, pentru:Judetul Salaj: Simleu Silvaniei, Crasna, Nusfalau, Sag, Valcau de Jos, Almasu, Horoatu Crasnei, Mesesenii de Jos, Buciumi, Banisor, Cizer, Boghis, Fildu de Jos;In aceasta perioada se vor inregistra averse care vor cumula local 25 ... 30 l/mp, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, grindina de dimensiuni mici.Un, pentru:Judetul Constanta: Medgidia, Cobadin, Cogealac, Mircea Voda, Crucea, Pestera, Chirnogeni, Independenta, Deleni, Saligny, Pantelimon, Tortoman, Cerchezu, Silistea, Vulturu;Judetul Constanta: zona de litoral;In aceasta perioada, se vor inregistra intensificari puternice ale vantului cu viteze la rafala ce vor depasi 80-90 km/h, vijelie, dar si averse torentiale ce vor cumula local 25...30 l/mp descarcari electrice, grindina de mici dimensiuni.Tot un, pentru:Judetul Alba: Cugir, Sebes, Sasciori, Vintu de Jos, Sugag, Pianu, Spring, Salistea, Garbova, Calnic, Cut;In acest interval, se vor manifesta averse torentiale ce vor cumula local 25...30 l/mp, in zona avertizata, in ultimele 2 ore, s-au acumulat in jur de 40...50 l/mp.Tot, pentru:Judetul Constanta: Harsova, Mihail Kogalniceanu, Cogealac, Corbu, Ciobanu, Crucea, Mihai Viteazu, Istria, Sacele, Topalu, Garliciu, Pantelimon, Targusor, Fantanele, Silistea, Saraiu, Horia, Gradina, Vulturu;Aici se asteapta averse torentiale ce vor cumula local 35...40 l/mp, intensificari ale vantului, vijelie, frecvente descarcari electrice, grindina de medii dimensiuniUn, pentru:Judetul Arad: Santana, Lipova, Ineu, Siria, Vladimirescu, Pancota, Sebis, Vinga, Tarnova, Sicula, Gurahont, Zabrani, Ghioroc, Apateu, Bocsig, Sagu, Buteni, Beliu, Craiva, Seleus, Almas, Fantanele, Cermei, Barzava, Sepreus, Zarand, Covasint, Taut, Conop, Paulis, Barsa, Olari, Archis, Dieci, Chisindia, Dezna, Hasmas, Ususau, Carand, Moneasa, Silindia, Frumuseni, Ignesti, Sistarovat;Judetul Bihor: Beius, Stei, Tinca, Buntesti, Holod, Pietroasa, Finis, Lunca, Draganesti, Cociuba Mare, Rieni, Soimi, Vascau, Olcea, Campani, Budureasa, Uileacu de Beius, Carpinet, Husasau de Tinca, Tarcaia, Capalna, Lazuri de Beius, Pocola;Judetul Timis: Timisoara, Recas, Buzias, Deta, Sacalaz, Ciacova, Giarmata, Ghiroda, Peciu Nou, Carpinis, Sanandrei, Satchinez, Ortisoara, Giroc, Mosnita Noua, Sanmihaiu Roman, Jebel, Liebling, Biled, Racovita, Topolovatu Mare, Cenei, Belint, Sacosu Turcesc, Banloc, Pischia, Giulvaz, Tormac, Uivar, Sag, Dumbravita, Voiteg, Becicherecu Mic, Iecea Mare, Masloc, Dudestii Noi, Ghilad, Cheveresu Mare, Remetea Mare, Checea, Livezile, Foeni, Otelec, Fibis, Padureni, Nitchidorf, Parta, Ohaba Lunga, Bucovat, Ghizela, Giera, Brestovat, Bogda, Bara, Secas;In aceste zone se vor inregistra frecvente descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, dar si averse ce vor cumula izolat 15-20 l/mp, grindina de mici dimensiuni.Toate aceste coduri sunt semnalate pe siteul ANM. Alertele primite pe telefoane (foto) arata insa si un, interval orar in care vantul va bate puternic, cu intensificari la rafale care pot sa depaseasca 80-90 km/h.