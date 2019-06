Cod galben si portocaliu de ploi torentiale pana duminica dimineata

Ziare.

a intrat in vigoare azi, la ora 10:00, si expira maine, la ora 06:00, fiind valabil pentru judetele Suceava, Botosani, Neamt si Iasi.Va ploua torential, iar in intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor inregistra cantitati de apa ce vor depasi local 40...50 l/mp si izolat 60...70 l/mp. Se vor semnala descarcari electrice, intensificari ale vantului si, posibil, grindina de medii si mari dimensiuniSia intrat in vigoare azi, la ora 10:00, si expira maine, la ora 06:00. In aceasta perioada, in nord-vestul si estul teritoriului, precum si in zonele de deal si de munte, vor fi averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, grindina si intensificari ale vantului, vijelii. Cantitatile de apa vor depasi 25 l/mp si pe arii restranse 40...50 l/mp.a intrat in vigoare tot azi la ora 10:00, dar este valabila pana marti la ora 10:00, pentru toata tara. Potrivit meteorologilor, instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata in toate regiunile.Se vor semnala averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii si caderi de grindina. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 15...25 l/mp, iar pe arii restranse 35...50 l/mp.