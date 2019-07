Cod portocaliu de furtuna in Ilfov si Ialomita

Ziare.

Avertizarea este valabila pana la ora 17.40.In judetul Ialomita va fi furtuna in localitatea Sinesti, iar in Ilfov sunt vizate de codul portocaliu localitatile Gruiu, Afumati, Moara Vlasiei, Snagov, Ciolpani, Ganeasa, Gradistea, Petrachioaia, Dascalu.Potrivit meteorologilor, in aceste zone vor fi averse torentiale ce vor cumula 35...40 l/mp, descarcari electrice frecvente, grindina de mici dimensiuni, intensificari de scurta durata ale vantului.Totodata, au fost emise si atentionari cod galben de furtuna pentru judetele Olt, Mures, Constanta, Cluj, Calarasi, Giurgiu, Teleorman.Acestea sunt valabile pana la ora 18 si sunt asteptate averse, descarcari electrice, izolat grindina de dimensiuni mici si intensificari de scurta durata ale vantului.