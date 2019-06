Cod portocaliu de furtuna in trei sferturi din tara: Vantul va ajunge la 100 km/h si se anunta grindina mare

Foto: Administratia Nationala de Meteorologie

Astfel,La inceputul intervalului, in Moldova si Maramures, apoi si in Transilvania, Crisana, local in Banat si nord-estul Munteniei, vor fi perioade in care vantul va avea intensificari puternice, cu rafale, in general, de 80...100 km/h, vor fi vijelii,frecvente descarcari electrice si averse torentiale.Indeosebi in nord-vestul teritoriului se va semnala grindina de dimensiuni medii si mari, iar in intervale scurte de timp sau prin acumulare, se vor inregistra cantitati de apa ce vor depasi 40 l/mp si izolat 50...60 l/mp.In intervalul mentionat, in Dobrogea, local in Muntenia si Banat, precum si in nordul Olteniei vor fi perioade cuinstabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin intensificari ale vantului, vijelii, descarcari electrice, averse ce vor avea si caracter torential si, posibil, grindina.Cantitatile de apa vor depasi local 20...25 l/mp si izolat 35....40 l/mp.A.G.