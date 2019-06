Cod portocaliu de furtuna pentru opt judete, in orele urmatoare

Ziare.

Potrivit meteorologilor, pana la 15:30, in judetul Gorj, in Plopsoru, Tantareni, Turburea, Aninoasa, Cruset, Vladimir, Bustuchin, Rosia de Amaradia, Stoina, Logresti, Stejari, Danciulesti, Branesti, Saulesti, Licurici, Capreni, Berlesti, Hurezani si in judetul Valcea, in Berbesti, Alunu, Rosiile, Mateesti, Zatreni, Gradistea, Livezi, Sinesti se vor semnala averse torentiale ce vor depasi 35-40 l/mp, frecvente descarcari electrice, grindina de dimensiuni mici si medii, intensificari de scurta durata ale vantului ce pot lua aspect de vijelie.De asemenea, fenomene similare se vor semnala, pana la 15:00, in judetul Galati, in Mastacani, Fartanesti, Frumusita, Foltesti, Scanteiesti, Vladesti si in judetul Vaslui, in Banca, Lipovat, Rosiesti, Muntenii de Jos, Hoceni, Albesti, Costesti, Bogdanesti, Oltenesti, Deleni, Vutcani, Bogdanit.Pana la ora 15:15, in zona de munte a judetului Gorj si in Pades, in judetul Mehedinti, in Isverna, Obarsia-Closani, in judetul Covasna, in Targu Secuiesc, Zabala, Ghelinta, Bretcu, Ojdula, Catalina, Lemnia, Poian, Mereni, Estelnic si in judetul Harghita, in Plaiesii de Jos se vor semnala averse torentiale ce vor cumula 35...40 l/mp, frecvente descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, grindinaPana la ora 15:00, va fi Cod portocaliu si in judetul Buzau, in Nehoiu si Siriu, unde se vor semnala averse ce vor cumula 30...35 l/mp, frecvente descarcari electrice, posibil grindina si intensificari ale vantului. In ultima ora, in zona, s-au acumulat cantitati importante de precipitatii, precizeaza ANM.