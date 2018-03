Cod portocaliu de inundatii pe Dunare: trei judete sunt in pericol de a fi inundate

Ziare.

AVertizarea este valabila pana in data de 31 martie si vizeaza cresteri importante de debite si posibila depasire a cotelor de aparare pe Dunare, pe sectorul Harsova - Braila si in Delta Dunarii.Cotele apelor Dunarii au ajuns sambata, in dreptul Portului Giurgiu, la 630 de centimetri, ceea ce inseamna cu doar 10 centimetri mai putin fata de cota de inundatie.Dunarea a depasit cota de atentie si la Galati, fiind inregistrati 3 cm peste cota.La Braila, cota de atentie este depasita de trei zile.Specialisii spun ca sectorul Dunarii aval Gruia este aparat impotriva inundatiilor prin lucrari de indiguire.