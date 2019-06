Cod portocaliu de inundatii pe raurile din Bacau, Covasna si Harghita

Ziare.

Potrivit Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor, ca urmare a precipitatiilor inregistrate in ultimele ore, a precipitatiilor prognozate si propagarii, se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte severe de inundatii locale si cresteri importante de debite si niveluri cu posibile depasiri ale cotelor de inundatie in bazinele hidrografice:- Raul Negru - bazin superior- Trotus - afluentii aferenti sectorului amonte S.H. Onesti - aval S.H. Targu Ocna, judetele Bacau, Covasna si Harghita.Fenomenele hidrologice periculoase se pot produce cu probabilitate mai mare in bazinul hidrografic Oituz - bazin mijlociu si superior, precizeaza sursa citata.Pe de alta parte, tot pana luni noaptea la ora 23:00, a fost emis un Cod galben care vizeaza raurile mici din bazinul hidrografic Siret (bazin inferior) in judetul Galati.