Cod portocaliu de ploi pentru 18 judete din tara: Cantitatile de apa ar putea ajunge la 70 de litri/mp

"De la ora 16:00 de astazi si pana marti la ora 21:00, ne aflam sub incidenta unei avertizari meteorologice depentru 18 judete din partea de sud a tarii, Oltenia, vestul si nordul Munteniei, sudul si vestul Transilvaniei precum si jumatatea de sud a Banatului si in sud-vestul Moldovei.In acest interval vor fi ploi abundente, se vor acumula cantitati de apa de 40-50 de litri pe metrul patrat si pe arii restranse 70 de litri/mp. (...) Maximele nu vor depasi 27-28 de grade", a declarat, duminica, reprezentantul ANM, citat de Mediafax.O alta avertizare,, vizeaza restul tarii. Aceasta este valabila de duminica, ora 11.00, pana marti, la ora 21.00.In intervalul mentionat vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin averse cu caracter torential, descarcari electrice, intensificari ale vantului cu aspect de vijelie si pe arii restranse caderi de grindina. Prin acumulare sau in intervale scurte de timp se vor inregistra cantitati de apa de peste 25 l/mp si izolat 40...50 l/mp.In cadrul comandamentului de urgenta, ministrul de Interne, Carmen Dan , a declarat ca autoritatile au fost mobilizate pentru a interveni acolo unde este nevoie "Prioritar este sa stim care e situatia in zonele in care mai avem probleme de rezolvat, anume in judetele Covasna si Bacau, dar si acolo unde exista azi risc de inundatii , ca Brasov, Buzau si Vrancea.Peste 21.000 de pompieri jandarmi si politisti sunt pregatiti sa intervina, avand la dipozitie 7.489 de mijloace. Ieri am inceput manevre de forte, in sensul trimiterii in zonele afectate. Dau un exemplu, in judetul Teleorman au ajuns doua motopompe de mare capacitate. Centrul de comanda de la minister ramane activat.27 de localitati din 16 judete si Bucuresti sunt afectate de ploi. Azi, riscul de inundatii va creste in 13 judete, care vor fi sub cod portocaliu. Va solicit sa fiti pregatiti in continuare", le-a transmis Carmen Dan prefectilor.