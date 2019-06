Cod portocaliu de ploi torentiale, grindina si vijelii in Bucuresti

Ziare.

com

Vor fi averse torentiale ce vor cumula local 25 l/mp, iar mai ales in jumatatea de vest a municipiului peste 35 l/mp.Totodata, sunt asteptate frecvente descarcari electrice, posibil grindina de mici dimensiuni, intensificari de scurta durata ale vantului.De altfel, sunt deja in vigoare doua avertizari de tip cod portocaliu si galben de furtuni pentru aproape toata tara.Codul portocaliu a intrat in vigoare marti la ora 12:00 si expira la ora 21:00. Conform acestuia, in Moldova, precum si in nord-estul Munteniei va ploua abundent si torential, iar in intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor inregistra cantitati de apa ce vor depasi 40...50 l/mp si izolat 60...80 l/mp. Aversele vor fi insotite de descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii si grindina.Codul galben de furtuni a intrat in vigoare la ora 10:00 si expira miercuri noapte, la ora 03:00. In cea mai mare parte a tarii vor fi averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii si conditii de grindina. Cantitatile de apa vor depasi local 20...25 l/mp si pe arii restranse 30...50 l/mp.