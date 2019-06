Cod portocaliu de ploi torentiale la Harghita si Iasi, inainte de vizita papei Francisc

Ziare.

Astfel, in Harghita sunt asteptate averse torentiale ce vor cumula in jur de 35 l/mp, iar in Iasi si Neamt vor fi averse torentiale care vor cumula 35-45 l/mp si grindina de mici dimensiuni. Papa Francisc este asteptat sambata, in cea de-a doua zi a vizitei sale in Romania, la Harghita , unde va oficia, de la 11.30, Sfanta Liturghie la Sanctuarul marian din Sumuleu-Ciuc.Ulterior, sanctitatea Sa va pleca spre Iasi, unde va vizita, potrivit programului oficial, la ora 17.25, Catedrala "Sfanta Maria Regina". De asemenea, la Iasi, papa Francisc va avea intalniri cu tineri si cu familii, la Palatul Culturii.