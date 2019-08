Cod portocaliu de vijelie si grindina in Bucuresti (VIDEO) Cod galben in sapte judete

Ziare.

com

Aceasta intra in vioare la 18.30 si expira la 19.30.Potrivit ANM, in acest interval se vor semnala frecvente descarcari electrice, vijelie, averse ce vor cumula 20...25 l/mp, precum si grindina de dimensiuni mici si medii.Bucurestenii au fost avertizati de vremea extrema prin sistemul RO-ALERT.De asemenea, mai sunt in vigoare o serie de coduri galbene in sapte judete.In Bacau si Vrancea, acesta expira la 20.00, iar in Buzau, Prahova, Bistrita-Nasaud, Ilfov si Suceava - la 19.00In aceste zone se vor semnala frecvente descarcari electrice, averse ce vor cumula local 25...30 l/mp, intensificari ale vantului cu aspect de vijelie, precum si grindina de mici dimensiuni.