Cod portocaliu de vreme severa imediata pentru Bucuresti si mai multe judete

Este vorba de ploi torentiale, grindina de mici dimensiuni, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, de la ora 17:30. Vijelia a inceput deja in Bucuresti si va dura o ora, estimeaza ANM Din judetul Ilfov sunt vizate localitatile Voluntari, Pantelimon, Otopeni, Branesti, Balotesti, Afumati, Glina, Moara Vlasiei, Ganeasa, Berceni, Stefanestii de Jos, Tunari, Corbeanca, Dascalu si Popesti-Leordeni, iar aici va ploua mai mult decat la Bucuresti - pana la 35-40 litri pe metrul patrat, fata de 20-30 litri pe metrul patrat in Capitala.La fel ploua si in judetele Bacau, Neamt, Iasi, Vaslui, Botosani, Galati, iar in ultimele trei vijelia a inceput chiar mai devreme, in jurul orei 16:30.Cele mai noi informatii arata ca in judetul Galati aversele torentiale vor atinge izolat si 50 de litri pe metrul patrat, pana spre ora 19:00.V.D.